Gómez: "Me fui preparando para esta posibilidad"

La vida da vueltas. Y si lo sabrá Gonzalo Gómez que se formó futbolísticamente en Gimnasia y por esas cosas del fútbol dejó el club para hacer una sacrificada carrera fuera de sus Jujuy natal y hoy con 33 años regresó al club de sus amores con un nuevo desafío personal en la Primera Nacional.

"Estoy disfrutando de esta posibilidad que me dio el club de volver, son nuevas responsabilidades que son lindas de afrontar. Tenías ganas de estar aquí en Jujuy, volver al club donde nací y gracias a Dios hoy pude hacerlo", agregando que "me encuentro en un momento bárbaro desde los futbolístico, personal, familiar y en todo sentido. Fueron más de 13 años de estar afuera en el que me fuí preparando para tener esta posibilidad de volver y hacerlo de la mejor manera", empezó contando "Gomecito" como le decían en su juventud.

El golero que proviene de Huracán Las Heras estuvo en la etapa de pruebas programadas por el DT Marcelo Herrera y ante eso contó que "recibí un llamado posterior y uno siempre que viene y surgen esas posibilidades las tiene que aprovechar y esta no fue la excepción porque se dio justo que yo estaba en Jujuy. Siempre busqué la forma de volver y se dio esta vez. Después el llamado quizás pensaba que no se podía dar, pero me sorprendió y a la vez fue algo muy grato", acotando que "además es lindo encontrase con gente con la cual uno se crió, si bien Walter (Busse) es un año menor, pasamos muchos momentos juntos en inferiores y hasta compartimos viajes. Y en cuanto a la infraestructura del club hoy veo que creció desde el último momento que estuve, uno quiere esta camiseta y si ve que progresa eso te pone feliz porque soy hincha", aseveró.

Con los pies en la tierra admitió que jugar la Primera Nacional "no sé si es una carga pero si es una obligación de los que sentimos al club, porque somos hinchas y duele estar afuera y ver que Gimnasia un club tan grande, esté peleando ahí abajo. Por eso hoy en día tenemos la responsabilidad de cambiar esa imagen y ponerlo a Gimnasia donde realmente se merece que es peleando cosas importantes. Aquí todos tenemos la posibilidades de jugar y estará el que Marcelo (Herrera) crea que tiene las mejores condiciones o esté en un mejor momento sino sumar desde donde nos toque porque aquí lo más importante es Gimnasia y no los objetivos personales", sentenció.

Gómez luego de quedar libre en el "lobo" pasó por Zapla, Tiro Federal de Rosario, La Paz FC de Bolivia, Trinidad, Desamparados, Del Bono de San Juan, San Martín de Tucumán, Guaymayén, Maipú y Huracán Las Heras de Mendoza.

Mañana podría haber amistoso

Si la dirigencia de Atlético San Pedro acepta, mañana a las 9 jugarán amistosamente con Gimnasia en Papel NOA, otra de la alternativas era Zapla, pero al parecer no será viable.

En tanto que el domingo 4 de agosto a las 16 lo hará ante San Martín de Tucumán donde el "ciruja" presentará oficialmente a su equipo en "La Ciudadela" con el ingreso de público. Y el domingo 11 recibirá a Central Norte que recientemente ascendió al Federal A. Sabiendo que el debut oficial del "lobo" será el 17 de agosto pese a que aún no oficializaron el fixture ni las zonas.