Reubican a vendedores ambulantes

Ante el inminente inicio de obras para la construcción del ascensor urbano que unirá la zona de Alto Castañeda con la exterminal, ayer la comuna capitalina reubicó a los vendedores ambulantes que se apostaban sobre calle Iguazú, trasladándolos hacia el sector del Paseo de las Flores en la parte alta de esa arteria. Si bien la intención era liberar la zona donde está ubicado el obrador, hasta ayer permanecían en el lugar vendedores de otros artículos como ser cigarrillos y cereales.

El operativo de reubicación inició desde la mañana, y pese al malestar de los comerciantes finalmente se logró el traslado. Y es que, los vendedores advertían que en el nuevo sector se dificultaría la venta, ya que no es una zona concurrida.

"Esta mañana (por ayer) llegamos y ya estaban todos los puestos cerrados. Nos reubicaron allá arriba, en el Paseo de las Flores pero no estamos de acuerdo porque es muy lejos y no vamos a vender, la gente no va a subir hasta ahí porque es un lugar muy a contramano, queremos un lugar que sea adecuado", dijo una vendedora.

Por otra parte, otra de las comerciantes afirmó que el nuevo lugar que se les asignó no tiene seguridad y es un lugar en el que no transita gente; "somos varias familias y es un lugar muy cerrado. No estamos de acuerdo con este desalojo", dijo.

Los vendedores que lograron ubicarse en el nuevo sector, ya que hay otros que hasta ayer permanecían en calle Iguazú, señalaron que desconocen si el traslado será definitivo o si solo se prolongará durante el desarrollo de la obra.

OBRADOR/ YA SE MONTÓ SOBRE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO PARA EL INICIO DE OBRAS.

Cabe mencionar que ayer, el operativo de reubicación se realizó particularmente con los vendedores ambulantes de hojas de coca, ya que muchos otros comerciantes que venden cigarrillos, cereales, especias, cds virgen, sahumerios, y demás productos, permanecen en la vereda de esa arteria.

"La venta de coca es ilegal"

El operativo de reubicación, estuvo a cargo del personal municipal, y comenzó durante las primeras horas de la mañana.

El encargado del operativo, explicó que "tenemos la orden de que sean trasladados porque no pueden permanecer en la calle Iguazú debido a que está próxima a iniciarse la obra del ascensor urbano", dijo, a la vez que afirmó que "la venta de coca no es legal, sin embargo el Municipio les está dando la posibilidad de ser reubicados. Deberían estar de acuerdo".

Días atrás comenzó a instalarse sobre la calle Santiago del Estero el obrador para iniciar la construcción del ascensor urbano.