Falleció Lu De Vedia, la modelo que conquistó la fama  por su parecido con Pampita

Murió a los 31 años la modelo Lu De Vedia, quien por su notable parecido físico con Carolina Pampita Ardohain, había logrado cierta fama. El domingo 21 había caído del balcón de su departamento en el barrio de Puerto Madero. Falleció este jueves 25, tras cuatro días de internación por las graves lesiones sufridas.

Según informaron fuentes policiales, María Lucerito de Vedia Osorio -tal su verdadero nombre- "habría intentado quitarse la vida arrojándose al vacío" desde el edificio en el cual residía, ubicado en la calle Juana Manso.

Prefectura Naval Argentina acudió de inmediato al lugar. Minutos después lo hizo una ambulancia del SAME: los médicos diagnosticaron "politraumatismos y fractura de pelvis". Y De Vedia fue trasladada al Hospital Argerich, en la Boca.

Por la caída, la modelo se había quebrado las piernas y la pelvis cervical; también registraba un fuerte golpe en la cabeza. Tras agonizar cuatro días, murió el jueves. Interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34 a cargo del doctor Juan Pedro Zoni.

Segúninformó Infobae, no habría indicios de la participación de un tercero en el hecho. El domingo, De Vedia y su pareja (un empresario textil varios años mayor) habrían tenido una fuerte discusión según habría afirmado el hombre en una primera declaración a Prefectura, que tiene jurisdicción en Puerto Madero.

Antes de la caída de la modelo, los custodios del edificio declararon haber visto al novio salir del edificio, circunstancia que también habría sido confirmada por el sistema de seguridad del lugar. Se aguardan los resultados de la autopsia. Además de un posible suicidio, la Justicia trabaja en otras dos hipótesis: femicidio e instigación al suicidio.



El fiscal Zoni espera la llegada del sumario, a cargo de Prefectura. Si no hay indicios de una instigación o un crimen, entonces el expediente recibirá la calificación de suicidio, sin delito alguno.

Hace dos años la modelo había realizado una producción de fotos para Teleshow, motivada por su asombroso parecido con Pampita. En ese reportaje Lu confesó que en la calle la gente le pedía autógrafos, confundiéndola con la jurado del Bailando.

"Yo no me veo tan parecida como todos me dicen. Carolina es hermosísima, una de las mujeres más bellas de la Argentina y de las que más fantasías despierta en las plateas, tanto masculina como femenina. Por lo tanto, que me lo digan es un inmenso piropo", decía Lu De Vedia en ese momento.