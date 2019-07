VIDEO. Hoy se estrena la última temporada de Orange Is the New Black

Orange is the new black” fue una de las primeras series originales de Netflix y sin lugar a dudas de las más interesantes. La ficción carcelaria estrenó en 2013, cuando la plataforma tenía una oferta de producciones propias más pequeña pero de mejor calidad. “House of cards” salió en el mismo año y fue otro de los caballitos de batalla del gigante de streaming.

La serie que cuenta la historia de Piper Chapman llegó a su final con esta séptima temporada que está disponible desde hoy; a la fecha, es la producción más longeva de Netflix.

“Un color nos unió. Un color inspiró el cambio. Un color inició un movimiento. Un color nos dio esperanza”, es el lema con el que se despide “Orange is the new black”. “En su temporada final, Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. La amistad entre Taystee y Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la verdad sobre las ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo”, adelanta la sinopsis oficial.

Como agradecimiento a los seguidores más fieles de la serie, el elenco y los creadores de “Orange...” le dieron la posibilidad de crear el arte del final de la serie. Diez artistas de diferentes países (Reino Unido, Armenia, Brasil, Italia y Estados Unidos) fueron elegidos a través de las redes sociales para mostrar su pieza en colectivos, edificios y carteles. La acción acompaña la celebración del estreno de la temporada final.

La trama que hizo historia

De custodios corruptos y represivos a un mundo tenso de jerarquías entre presas o amistades y romances inesperados, “Orange...” cuenta historias ricas y complejas sobre la vida de las mujeres tras las rejas. Aunque originalmente se centraba en una mujer blanca privilegiada, Piper Chapman (Taylor Schilling), los personajes secundarios estrafalarios, volátiles, cómicos o trágicos se convirtieron en las estrellas revelación.

La serie galardonada de Netflix también se convirtió en una plataforma para actrices de color, gracias a sus argumentos matizados con profundidad y muchas veces esquivos.