"Sumando voluntades logramos grandes proyectos"

¿Qué detalles nos puede dar del programa "Recreo Largo"?

Es una propuesta que surge el año pasado. No teníamos una opción para los chicos en las vacaciones de invierno y luego se apreciar experiencias similares en Salta y en Buenos Aires comenzamos a pensar qué hacer en Jujuy y surgió "Recreo Largo" que fue creciendo en solo un año y tiene varias aristas. La primera es ofrecer en el teatro Mitre de martes a domingo funciones tanto en la sala mayor, como en la sala Galán. La novedad es que las obras hacen temporada de invierno, una modalidad que no se usa en Jujuy porque los grupos nuestros no están acostumbrados a estar una semana en cartel, aquí contamos con obras de Salta de Tucumán y claro de Jujuy y por otro lado en este marco brindamos más de 30 talleres gratuitos en los distintos centros culturales de capital y en algunos del interior, a la mañana y a la tarde . Así hay opciones de origami, manualidades, danza, teatro, pintura, yoga para niños, lectura. Esta instancia también nos sirve para que nuestros centros culturales se conozcan porque muchos no saben ni donde están estos espacio entonces estas actividades sirven para reactivarlos. Y también se sumaron las salas independientes como "El Pasillo" y "La Mar en Coche", la idea es sumar, soy un convencido que si todos ponemos un poco de voluntad podemos lograr grandes proyectos.

¿En este marco cómo están trabajando en el interior?

En el interior hemos optado por dos modalidades por un lado trabaja el Cine Móvil que esta semana ofrece dos funciones por día en distintas localidades, en lugares alejados donde es complicado acceder por distintos motivos. Y por otro lado traemos a chicos del interior a Capital. Más de 280 niños de diferentes puntos de nuestra provincia se dividieron en tres delegaciones, pasan dos noches y tres días en la ciudad disfrutando con actividades culturales. Van al teatro, al museo, al shopping, hacen talleres en una experiencia totalmente distinta para ellos. Y en esto agradezco el trabajo interministerial que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, de Infraestructura, de Desarrollo y la Secretaria de Gestión de la Gobernación, conjuntamente aunamos esfuerzos para conseguirlo.

¿Cuáles son los objetivos de "Recreo Largo"?

Trabajamos con dos objetivos fundamentales, primero formar espectadores que es una deuda pendiente, tenemos que profundizar en ese tema y por otro lado brindamos a los artistas y talleristas jujeños la posibilidad de trabajar conjuntamente con nosotros.

¿Cuál fue la respuesta a las propuestas programadas?

Los talleres estuvieron a tope, hubo hasta lista de espera en algunos y abrimos dobles horarios. Y las actividades no son solo para niños sino también para adolescentes y para compartir en familia. Y las funciones de teatro estuvieron llenas y aquí cabe mencionar que desde la Secretaría en un convenio que hicimos con las obras tenemos apartada 100 localidades para traer chicos de comedores, de los CDI (Centros de Desarrollo Infantil), de los Nido (Núcleo de Inclusión de Desarrollo de Oportunidades), trabajando conjuntamente con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La verdad que el movimiento es grande y es una movida complicada pero muy interesante.

¿Cómo fue el trabajo con los artistas en este contexto?

Nuestra política es hacer una reunión cada vez que termina un proyecto, para realizar un balance y evaluar lo positivo y lo negativo para el año siguiente mejorar. Lo hicimos el año pasado y en base a eso abrió la convocatoria y hubo un criterio de selección porque estuvimos desbordados con la cantidad de inscriptos.

Otra de las propuestas que surgen desde la Secretaría es "Pachamama Joven" ¿qué detalles nos puede dar al respecto?

"Pachamama Joven" es el concurso interno que sirve para armar la delegación que irá a los Juegos Evita en octubre donde las disciplinas culturales acompañan a las deportivas. En este marco se hicieron las selectivas en la distintas regiones jujeñas solo falta la de Valles. Los que se quieran presentar pueden pasar por la Secretaria de Cultura (calle Sarmiento esquina San Martín) ya que estamos abriendo una fecha extraordinaria antes de la final prevista para el 3 de agosto en el anfiteatro "Las Lavanderas" y en la Plaza Vilca. Será el sábado (por hoy) y se pueden inscribir en las distintas categorías, así quedará conformada la delegación que conjuntamente con la de la Secretaría de Deporte está partiendo a Mar del Plata para ser parte de los Juegos Evita 2019.

Una de las propuestas culturales que el año pasado se destacó particularmente fue el Festival Internacional de Artes Sustentable "Jujuy Corazón Andino", ¿el encuentro se reeditará este año?

No se reeditará, son de esos megafestivales que se hacen cada dos o tres años porque la logística y el armado es muy grande por la calidad de artista y los escenarios naturales que se utilizan. El año pasado la tarea fue faraónica es un megaespectáculo que tiene un proceso largo. Esperamos realizarlo una vez más no sé si el año que viene o el que sigue, está en carpeta, pero repito tiene una logística y una infraestructura muy grande con artistas internacionales y hay que ensamblar las piezas de nuevo y lo estamos evaluando.

Se viene agosto, el mes de la Pachamama ¿que actividades se prevén desde la Secretaría?

Jujuy se ha vuelto a poner de moda, estamos con distintas propuestas en todo el año, y ahora se viene el "Agosto Cultural" con actividades del 1 al 31 de agosto en un trabajo que realizamos en conjunto con la Municipalidad. Y aquí se destaca la propuesta que llamamos "Pachamama en Familia", será el 17 de agosto en la Ciudad Cultural, es una movida interministerial, juntamos los festejos del Día del Niño y con las honras a la Madre Tierra e impulsamos un encuentro para ir en familia y ver espectáculos, disfrutar comidas y juegos, para compartir. Por otro lado vale mencionar que el 1 de agosto está prevista una nueva edición del ciclo "Plaza Viva" que esta vez será en la plaza Belgrano.

¿El jujeño responde a las propuestas culturales?

Sí, la gente está esperando distintas alternativas y estamos tratando de ser creativos para generar propuestas para ellos pero también para los turistas. Nosotros tratamos de acompañar todos los encuentros y festivales de la provincia. Son 379 festivales y fiestas patronales en Jujuy. Somos de las provincias que más festivales importantes tiene y tratamos de marcar presencia en todos.

“El Ratón Pérez, en busca del diente perdido”

Hoy y mañana a las 19.30 en el marco de los tramos finales del programa provincial “Recreo Largo”, el público de la ciudad podrá apreciar en la sala mayor del teatro Mitre -Alvear 1009- , las últimas funciones de la pieza teatral llamada “El Ratón Pérez, en busca del diente perdido”.

La propuesta musical gira en torno a Milo quien guarda su último diente durante 17 años, con el objetivo de poder conocer al Ratón Pérez, pero sus planes no van a salir como él quiere. El malvado brujo Babadoo necesita ese tesoro para poder extinguir a todos los seres mágicos, empezando por Pérez. Luego de meterse en su habitación y robarse el diente le lanza un hechizo para borrar su memoria y la de todos los niños del mundo, pudiendo tomar el su lugar y así con cada uno de los personajes tan queridos por los chicos. Pérez, Milo y Eva viajan hasta el tétrico mundo de Babadoo para rescatar el diente perdido de Milo. Babadoo piensa que podrá vencer a Pérez, pero gracias a una ayuda inesperada Pérez, Milo y Eva salvan a todos los seres mágicos y Pérez puede seguir haciendo feliz a todos los niños, dejándoles monedas a cambio de sus dientes.

El precio de la entrada general para disfrutar de esta propuesta teatral fue fijado en $ 220.