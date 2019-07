"Vamos a romper la polarización y convencer de no votar el mal menor"

Por Riad Quintar.

-¿Cómo enfrenta la Izquierda este nuevo desafío de conseguir el apoyo de los jujeños?

-En estas elecciones nos presentamos como un frente unido, siendo un paso importante para nosotros, en el que nos jugamos seguir fortaleciéndonos para enfrentar el ajuste que pretende seguir el gobierno local y nacional. Estamos seguros que vamos a tratar de romper la polarización que hay y convencer a los jujeños de no votar el mal menor que son los que hoy están en el poder.

-En las últimas elecciones del 9 de junio la Izquierda perdió muchos votos, ¿hicieron el análisis de lo que sucedió?

-La polarización entre el PJ y la UCR nos jugó en contra y nos costó lograr imponer nuestra política y nuestros proyectos. Por otro lado, el proscriptivo piso del 5%, las colectoras de los grandes partidos y el hacer política a pulmón nos complicó bastante. Igualmente quedó demostrado que la Izquierda sigue instalándose cada vez más en la sociedad y nos plantamos como la única fuerza que le hace frente al gobierno.

-En estas elecciones Paso, ¿cree que la ciudadanía votará la opción presidencial de los partidos o analizará el discurso de los que representarán a Jujuy?

-Lo que vemos en Jujuy es que a los precandidatos no les interesa discutir propuestas, esto ya lo vivimos en la elección provincial pasada, demostrando que el objetivo es seguir el camino del ajuste y endeudamiento en la provincia. Muchos candidatos se cuelgan de la imagen de los presidenciables para estas elecciones, pero no quieren hablar de los comedores, la salud y la educación, solo haciendo anuncios que no existen.

-A nivel nacional la Izquierda logró una unión de casi un 90%, ¿en Jujuy lograron una alianza similar?

-Sí, hemos conseguido hacer una fuerte unión en Jujuy y vamos a competir con una sola lista, siendo muy importante para nosotros, ya que los problemas actuales de la provincia ameritan una oposición fuerte y hacer frente a los ajustes y los endeudamientos que venimos sufriendo. Las principales listas representan al FMI, por lo que nosotros necesitamos seguir fortaleciéndonos y demostrar que somos la única oposición real.

-Existiendo una casi polarización entre la UCR y el PJ en Jujuy, ¿Con qué motivación se hace campaña o se trabaja sabiendo que es muy difícil romper la misma?

-Trabajamos con la motivación de no resignarnos a votar al mal menor, que hoy es lo que quieren hacer los grandes partidos de la provincia. Nosotros seguimos trabajando para fortalecernos y defender a los trabajadores, por eso necesitamos que el mensaje de la Izquierda siga llegando a los jujeños y sepan que los candidatos del PJ y la UCR van a votar más endeudamiento y acuerdos con el FMI.

-Viene recorriendo toda la provincia haciendo conocer sus propuestas, ¿cuál es el reclamo principal del jujeño?

-La falta de trabajo indudablemente. La situación que vive la provincia es muy mala, donde muchos jóvenes no tienen oportunidad de estudiar o trabajar, porque cierran las carreras, no hay presupuesto para mantener otras, hay trabajo en negro o precarizado y mucha gente se termina yendo de Jujuy. Por otro lado, los jubilados también tienen un dolor y un enojo muy grande, ya que su sueldo no alcanza para nada y cada vez sufren más ajuste.

-Confirmada la reelección de Gerardo Morales en Jujuy, ¿qué puede pasar estos próximos cuatro años en la provincia?

-No va a cambiar mucho esto, de todas formas, va a influir mucho el resultado a nivel nacional y hacía donde van las políticas económicas, que sin dudas será cumplir lo prometido con el FMI. Aquí en Jujuy tenemos deudas increíbles e impagables, siendo muy impredecible de lo que puede pasar, teniendo en cuenta que en todos los préstamos está garantizada la coparticipación de todos los empleados del Estado.

La Izquierda tuvo un crecimiento muy grande en los últimos años, sobre todo en los jóvenes, ¿cuál es el mensaje para captar la atención de esa parte de la sociedad?

-Creo que se basa en el mensaje claro que damos sobre las consecuencias de los endeudamientos, las pocas oportunidades de trabajo y la concientización de temas que realmente se sienten parte de ellos. Además, los jóvenes en nuestro espacio encuentran una participación real en política, dejando de lado a los partidos tradicionales que siguen incorporando familiares y eso molesta mucho.

-¿Qué rol cumpliría Alejandro Vilca en la Cámara de Diputados de la Nación?

-Nosotros nos vamos a plantar en no permitir que se entreguen más nuestros recursos naturales, que se siga tomando deuda de manera indiscriminada, defendiendo la salud y la educación pública, enfrentándonos contra todos para tratar de seguir defendiendo a los trabajadores y las fuentes de trabajo.

-¿Qué mensaje le diría al jujeño?

_Que no se resigne, nosotros los trabajadores tenemos que darnos cuenta que hay más opciones que el bipartidismo que existe en la provincia y que nos siguen limitando derechos y oportunidades de crecimiento. Es necesario que el mensaje de la Izquierda llegue a la sociedad y podamos romper la oposición de los partidos tradicionales en Jujuy.