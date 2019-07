Falta de alumbrado e inseguridad en Palpalá

Por Luis Caraballo. El barrio Sarmiento de la ciudad de Palpalá es un sector que se encuentra alejado del centro de la comuna y de la avenida Hipólito Yrigoyen, la más transitada por los vehículos particulares y el transporte de pasajeros. Vecinos del lugar expresaron que cuentan con poco alumbrado público por las noches y que la inseguridad aumentó este año. Las calles del lugar no están pavimentadas y en algunas esquinas el cordón cuneta está completamente dañado. Teniendo algunos cestos de basura en la plaza y en las mismas veredas, se pueden observar residuos por las calles y en los espacios verdes, pese a que hay carteles indicando que no se deben arrojar en esos lugares.

La cancha que se encuentra detrás del SUM sólo es concurrida los sábados por personas adultas y no por los niños por miedo a robos.

Cuentan con un salón de usos múltiples (SUM) propio de los vecinos sobre avenida Coronel Santibáñez, entre calles El Puestero y El Palenque, y detrás hay una cancha de fútbol donde los residentes se reúnen a jugar los sábados por la tarde, siendo el único momento que se visibiliza la presencia de gente porque no cuenta con luminaria para estar de noche. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Roberto Pérez, vecino del lugar, indicó que "lo que es limpieza, el recolector pasa dos veces a la semana y lo que es barrido no hay. Alumbrado, estuvimos una semana sin luz de la calle y en eso hay que hablarle al municipio porque eso depende del municipio y hay que hablarlo muchas veces, pero nunca te atienden. Uno puede hacer y hacer cosas, pero el municipio no te responde".

En cuanto a la zona aledaña al SUM dijo que "ahí es donde se juntan a tomar o esas cosas. Con los vecinos no hay problemas pero sí con uno, pero nadie se quiere meter para evitar problemas. Pero como digo, me robaron y la Policía no hizo nada", sostuvo Elizabeth Mendoza, también vecina del lugar.

Este lugar presenta forestación tanto adelante como en la parte de atrás, y son vecinas de la misma cuadra quienes hacen el cuidado a las flores y las riegan. La presencia de perros en estado de calle no es tan abundante como en otros sectores, pero sí hay animales sueltos que buscan comer entre la basura que se encuentra detrás del SUM.

La cantidad de negocios es muy poca a comparación de otros barrios donde hay despensas y carnicerías en cada cuadra. Los postes de luz están en muy mal estado con tubos de aluminio oxidados y la señalización de las calles se encuentra en la misma condición. El presidente del Centro Vecinal, es Diego Quiroga, quien trabaja en el municipio, se postuló como concejal por el partido Frente Cambia Jujuy pero no logró ingresar al Concejo de la ciudad siderúrgica. Este matutino se quiso comunicar con él pero no pudo lograr el contacto. El Centro Vecinal comunica por las redes sociales.

Vecinos dijeron que estuvieron una semana sin el alumbrado público y que el municipio no hace lugar a sus reclamos.

Negocios y vecinos víctimas de asaltos

Al igual que en muchos sectores, el barrio Sarmiento de Palpalá no está ajeno al incremento en los casos y niveles de inseguridad que padecen quienes viven ahí.

Los sucesos que les tocó atravesar a algunos de los residentes les llegó a dejar una “sensación” de miedo, y hasta agradecimiento si no les pasa nada cuando caminan por las calles. Un negocio tuvo que cerrar ante un robo que le tocó atravesar por atender un pedido de reposición.

Las líneas de colectivos que unen los barrios de Palpalá y San Salvador de Jujuy, que son cinco, no hacen su ingreso hacia las calles del sector, sino que tienen sus paradas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, aproximadamente a cinco cuadras del barrio. Por lo que en las noches, quienes descienden de las unidades para retornar a sus viviendas padecen, en algunas oportunidades, robos de motochorros y a mano armada.

“Noto al barrio con mucha inseguridad, pero bueno, hay tantos policías que acá y por acá no andan, no se ve. A la noche sentís patrullas pero es por la avenida (Hipólito Yrigoyen) no por la calle Santibáñez. Antes no había inseguridad y algunas cosas no pasaban en este barrio, por lo menos en mi cuadra”, comentó Claudia López, vecina del barrio. “Ahora me tocó a mí, otras veces a otros. Acá había una pollería y la asaltaron. Había una pollería y la asaltaron justo cuando la chica atendía el camión que le deja los pollos, la asaltaron y cerró la señora. El negocio de la esquina se salva de milagro, hace mucho que está, pero creo que no pasó nada" añadió López