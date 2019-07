Promueven la detección de Hepatitis virales

Con motivo de celebrarse mañana el Día mundial de lucha contra la Hepatitis Viral, la Fundación Sayani en conjunto con el Instituto de Seguros de Jujuy y el Programa Provincial de VIH y Hepatitis Virales, realizó una capacitación a fin de abordar los aspectos más sobresalientes de la enfermedad.

La actividad se realizó bajo el lema "Encontremos a los millones que aún no lo saben", y estuvo orientada a los afiliados del ISJ. La charla estuvo a cargo de Patricia Gallardo, medica hepatóloga y presidente de la fundación junto a Raúl Roman, jefe del Programa provincia de Hepatitis Virales y VIH y posteriormente se realizaron test rápidos para la detección de hepatitis C, promoviendo la importancia de, una vez en la vida, realizarse el testeo.

Paola Andrenacci, vocal de Sayani, destacó la necesidad de abordar los aspectos fundamentales de la Hepatitis, las formas de transmisión y prevención. Según explicó, las Hepatitis Virales no se contagian sino que se transmiten y las formas de transmisión varían según el tipo de Hepatitis que se trate.

"La Hepatitis A se transmite a través de la vía fecal oral, es decir que el virus se transmite a través de aguas contaminadas y mala higiene en las manos, mientras que la Hepatitis B se transmite a través de fluidos corporales, sangre, relaciones sexuales sin protección, por compartir jeringas, y la C fundamentalmente se transmite por la sangre" señaló.

En este sentido, advirtió que en los niños es más frecuente la A, y aclaró que es una enfermedad aguda, mientras que las B y C son crónicas. Asimismo, mencionó que la vacuna contra la Hepatitis A y B está incluida en el calendario obligatorio de vacunación y se recomienda que los adultos que no hayan tenido la enfermedad, se inmunicen. La Hepatitis C es la única que hasta el momento no cuenta con una vacuna pero si tiene tratamiento curativo. "Entre el 90 y 98% de los pacientes con diagnóstico de Hepatitis C se curan, por eso es importante hacer la detección. Hay cerca de 400 millones de personas en el mundo que tienen la enfermedad y no lo saben"señaló.

Una enfermedad silenciosa

Andrenaccio explicó también que la dificultad que tienen las patologías hepáticas, es que son silenciosas, de modo que una persona puede tener Hepatitis C y no saberlo. "El hígado no duele, no patea, entonces uno puede tener una enfermedad del hígado y no saberlo, es por eso que es importante, alguna vez en la vida, hacerse un test de detección para Hepatitis C. Esta última puede avanzar en formas crónicas y derivar en cirrosis e incluso cáncer de hígado" sostuvo.

Según dijo, hasta ahora las Hepatitis virales eran las principales causas de trasplante hepático, sin embargo adelantó que para 2020 pasará a ser el hígado graso no alcohólico. "Para prevenir las Hepatitis virales se aconseja no compartir jeringas, al hacerse tatuajes o piercings hacerlos en lugares seguros, y en el caso de los tatuajes no solo tener en cuenta el uso de agujas descartables sino también de tintas nuevas, ya que a veces en un mismo tarro de tinta se meten varias agujas; tampoco se debe compartir el cepillo de dientes, maquinitas de afeitar, evitar relaciones sexuales sin protección", dijo la vocal de Sayani.

Acerca de la fundación

La Fundación Sayani, nombre de origen quechua que significa "yo me mantengo en pie", asiste a personas que viven con enfermedades del hígado, trasplantados hepáticos y sus familias. Trabaja en la difusión y prevención de estas patologías. Ofrece test rápidos de detección gratuitos, además trabajan en conjunto con agentes sanitarios de Palpalá a fin de tener presencia en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) para la detección de Hepatitis C. Sayani está ubicada en Calilegua 960, barrio Luján, teléfono 388-4237635, mail info@sayani.org.ar en las redes sociales como Fundación Sayani.