"Reinventar la autoridad hacia los jóvenes, pero no imponerla"

"Paradojas del ejercicio de la autoridad con adolescentes: Desafíos en la transmisión", se llamó el conversatorio que encabezó la psicóloga porteña María Beatriz Greco, donde brindó un análisis sobre la situación actual que existe en las relaciones de los padres con sus hijos y una nueva forma de establecer una autoridad desde el diálogo.

"Hablamos de la transmisión entre generaciones de la relación de autoridad que los adultos establecemos con los jóvenes teniendo en cuenta el contexto actual, el mundo de hoy que cambió mucho con respecto a la antigüedad. Cómo relacionarnos hoy en día con las nuevas generaciones es un gran interrogante", mencionó la psicóloga, en una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy.

Explicó que, primero, es importante hacer una lectura de "ciertas características de nuestro tiempo que hacen que corramos el riesgo de que la relación entre generaciones se quiebre y no haya un lazo como hubo en otros tiempos históricos donde madres, padres y docentes ejercían una autoridad incuestionable. Eso ha variado enormemente, en muchos casos se escucha en las escuelas en relación a una crisis de autoridad". "Más que aceptar una pérdida de autoridad o querer imponerla como antes se establecía, hay que renovarla, de volver a pensar qué quiere decir ejercer la autoridad en relación a nuestros jóvenes. Más que imponer una manera de ser, de vivir, de pensar, de lo que se trata es de establecer un diálogo para acompañarlos en sus trayectorias vitales y educativas", añadió.

En ese sentido, comentó que "debemos pensar en no imponer una autoridad como la de antes desde la violencia. Eso se rompió afortunadamente pero eso no quiere decir que no sea necesario reinventar el lugar de autoridad de los adultos. Hacerlo de otra manera, pero no perderlo, hacerlo del lado del diálogo, del sostén, de la posibilidad de escuchar qué les pasa a los jóvenes y saber qué les pasa, cuáles son sus miedos, sus deseos y poder darle una ayuda para tener proyectos".

También remarcó que la autoridad más que la dominación de uno sobre otro es una apertura, un acompañamiento para la emancipación. La autoridad es una figura absolutamente necesaria para el crecimiento de los jóvenes.

"Frecuentemente esta queja de la pérdida de autoridad queda muy centrada en que son ellos, los chicos y las chicas, que no saben respetar la autoridad pero los padres no se fijan en aquello que les compete a ellos. Pero ¿qué hacemos los adultos con todo eso?, ¿cómo transmitimos vivir en este mundo?, indicó Greco.

Usar bien la tecnología

La psicóloga remarcó la importancia de darle un buen uso a la tecnología y que no rompa los lazos que debe haber entre los padres y sus hijos.

Afirmó que "a veces voy a comer a un restaurante y veo en una mesa a una pareja joven que le da una tablet a su hijo bebé. A mí me maravilla cómo los pequeños utilizan la tecnología con mucha habilidad y me pregunto qué debe pasar en la subjetividad de ese niñito, porque en el espacio que tiene que compartir con los adultos, aprender e identificarse y todo lo que tiene que ver con la construcción del ser humano, pareciera que se limita a ver cómo se lo domestica a una pantalla que se lo deje quieto o tranquilo. Ahí estamos transmitiendo una ruptura entre generaciones".

Un consultorio para adolescentes

El conversatorio estuvo destinado a psicólogos, psicopedagogos, médicos y docentes que se capacitaron.

En la ciudad de Palpalá existe un Consultorio de Adolescencia que funciona en el CIC del barrio Canal de Beagle y que tiene el fin de contener a adolescentes de 9 a 19 que se encuentran atravesando por alguna problemática social.

Al respecto, en diálogo con BEl Tribuno de JujuyP, María Laura Mamaní que es la coordinadora de ese organismo aseguró que “desde el año pasado mediante una propuesta que generó el equipo de trabajo estamos realizando capacitaciones conversatorios. Encontrarnos con otros equipos que trabajen con niños, niñas y adolescentes y ponernos a debatir, intercambiar experiencias, etc”.

Reciben derivaciones de jóvenes a través de escuelas, de la oficina de protección de derechos de Palpalá, por la Justicia, y también llegan por demanda espontánea, “muchas veces por la transmisión de un joven a otro van apareciendo. Nosotros estamos desde el año 2014”, añadió.

Manifestó también que abordan todas las problemáticas actuales, las mismas se relacionan “a la falta de sostén y referentes simbólicos en la casa, o acosos escolares, situaciones de trastorno en la alimentación como bulimia o anorexia, también situaciones en que se autolesionan, son variadas y complejas. En el abordaje interdisciplinario abordamos todo eso desde lo social, desde la parte psicológica para que sea integral. Eso es lo que busca este consultorio”.

Aproximadamente asisten a la oficina cerca de 200 personas que llegaron en el primer trimestre del año.

Son de la ciudad de Palpalá, la “ubicación que tiene el CIC es estratégica porque alrededor tenemos varias escuelas como ser la Sarmiento, el Comercial y la EET. Nuestro gran objetivo es que los jóvenes se acerquen a pedir ayuda”, sostuvo la psicóloga.

Organizadores

El conversatorio se llevó a cabo en el microcine “Punto Digital” ubicado en la Municipalidad de Palpalá, frente al hospital “Wenceslao Gallardo” y fue organizado por el comité de docencia e investigación y el equipo interdisciplinario del Consultorio de Adolescencia, ambos dependientes de ese nosocomio.

Una “lógica del mercado” que rompe lazos



MARÍA BEATRÍZ GRECO

La psicóloga María Beatríz Greco también explicó que existen cambios en la sociedad que impactan de forma negativa en las relaciones de los padres con sus hijos.

Sobre eso, señaló que “yo me baso en múltiples lecturas de filósofos, sociólogos e historiadores que lo que dicen es que nuestro mundo adquirió una especie de fluidez y de movimiento acelerado influido en gran parte por una lógica del mercado que hace que se corra el riesgo y que el mundo de los lazos, de un mundo más simbólico que no tiene que ver con el capital o con acumular objetos, se rompa”.

“Esa lógica del mercado hace que los espacios comunes sean más del orden de lo mercantil que desde el encuentro, no sólo entre generaciones sino también entre pares. Se impone una especie de lógica que lo único que trata es de consumir. El problema de las adicciones tiene mucho que ver con esto, porque es también parte de la imposición que los mercados hacen”, agregó.

También sostuvo que “lo humano se vuelve también algo consumible, en lugar de la necesidad de encontrar entre los seres humanos el espacio que nos de felicidad y que nos haga vernos unos a otros, más allá que objetos de consumo. Esto también hace que la escuela quede ubicada en un lugar bastante difícil, en otros tiempos la escuela era el único lugar donde se impartía o transmitía conocimientos”.

“Hoy todos nosotros, los chicos y las chicas, tienen permanente información de las redes o los medios de comunicación y la escuela pierde de algún modo su centralidad. Vivimos en un mundo de pantallas y la escuela sigue trabajando con libros, pizarrones y tizas, con modos de encuentro que no son los habituales. La escuela te pide que te sientes, que leas, que escuches a los otros, a veces se establece una especie de tensión entre lo que queremos hacer en la escuela como educadores y lo que nuestro tiempo de hoy impone”, concluyó la especialista que llegó desde Buenos Aires.