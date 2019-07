Puede definirse hoy

Deportivo Los Perales visita a Deportivo Luján con la obligación de ganar para quedar más cerca del título del Apertura de fútbol femenino. Hoy desde las 11.15 chocan en cancha de Veteranos del Norte con el arbitraje de Sergio López.

El "Rosa Barrios" puede tener al campeón, siempre y cuando Sportivo Palermo no gane ante Deportivo El Cruce, también juegan desde las 11.15 pero en cancha de Agua Potable con Brenda Sara como jueza.

Las "gauchitas" mandan con 36 puntos mientras que las "canarias" son las únicas escoltas, y las que tienen chances matemáticas de pelear por el título, con 34 unidades cuando restará una fecha más por disputarse. Sin embargo Los Perales tiene un partido pendiente con Talleres.

El resto de los partidos, será entre Malvinas con Cuyaya en cancha de Malvinas a las 11.15, Universitario con Zapla en cancha de la Unju. El clásico de la fecha será entre Talleres con Gimnasia en el "Plinio Zabala" a las 11.15. Completan General Lavalle con Atlético Gorriti en el estadio "Libero Bravo" también 11.15.

Ganó San Francisco

Costó pero ganó. San Francisco ayer en medio de un partido sin muchas luces tuvo que doblegar esfuerzos para superar 1 a 0 a Universitario con el festejo de Vera desde los doce pasos en el marco del 16º episodio de la Liga Jujeña.

La primera parte fue más entusiasmo de la “naranja mecánica” con José Rodríguez que no estuvo fino en las dos claras que tuvo. Los “alumnos” intentaron ser prolijos en su juego y sólo generaron un centro que se paseó por todo el arco pero Lucas Flores no pudo conectar.

En el complemento la visita fue más incisiva con los variantes pero Rodríguez no estuvo en su tarde y siguió marrando cuando el local tuvo dos inmejorables con Arco que definió primero débil y luego al cuerpo del arquero. Pero a los 37’ Vera fue tironeado por Sabedra en el área y el mismo “Tata” se encargó de poner el 1 a 0 en la ejecución del tiro penal para el triunfo ajustado.

Por otra parte, ayer Gimnasia en “LaTablada” con un gol de Chiozza le ganó 1 a 0 a Belgrano.

Hoy domingo finalizará la 16º instancia liguista. Desde las 11.15 en “La Tablada” jugarán Palermo vs Talleres. Y por la tarde, 16.15, en el “Líbero Bravo” Lavalle vs La Viña; en “La Tablada” Nieva vs Gorriti y en el “Emilio Fabrizzi” Zapla vs Atlético Palpalá en el clásico siderúrgico. Además hoy desde las 10 hasta las 16 estarán habilitadas las urnas en Cuyaya que renovará autoridades. Hugo Flores candidato de la oposición y Jaime Leal quién pretende renovar el mandato por dos años más.