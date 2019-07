Mañana todos los niveles vuelven a las aulas

Tras la culminación del receso invernal, en la jornada de hoy muchos padres se avocarán a revisar la mochila, los útiles, el uniforme y las tareas pendientes para el retorno a clases mañana.

Los gremios docentes, pese al reclamo de convocatoria a la reapertura de paritarias, garantizaron el retorno a las aulas con normalidad. Y los exámenes pendientes en el nivel secundario se tomarán sin interrupción del dictado de clases.

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que los exámenes previstos por Anuario Escolar de Educación Secundaria, se reprogramaron para mañana 29 y el 30 de julio, sin suspensión de actividades.

La directora de Educación Secundaria, María de los Ángeles Gómez indicó que "acordamos e informamos, a través de los supervisores, que las mesas suspendidas se van a organizar para este primer lunes después del receso escolar y martes si fuese necesario".

Asimismo, informó que "se realizarán sin suspensión de actividades escolares porque no en todas las escuelas se reprogramaron las mesas, hay regiones en donde se desarrollaron normalmente, por lo que se debe atender situaciones particulares generalmente de la capital".

Los gremios docentes, tanto Adep como Cedems reiteraron días pasados la necesidad de retomar las negociaciones en paritarias, pero descartaron la posibilidad de alguna medida de fuerza.

Desde Adep junto al Cedems adelantaron que pedirán un aumento salarial correspondiente al segundo semestre del 20%.

Marco operativo

El gremio de los docentes de nivel primario expresó en los últimos días preocupación por varios puntos del nuevo marco operativo para la renovación de legajos que iniciará en agosto. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Darío Abán explicó que los docentes que no son titulares en sus cargos deben renovar año a año sus legajos para poder calificar para la continuidad laboral en el año siguiente. Es decir que quienes no cumplan con el trámite no pueden trabajar el próximo año por lo que consideran de vital importancia salvar algunos detalles del nuevo marco operativo que perjudicaría a los docentes. Explicó que la omisión de aceptación de planilla psicofísica en lugar del carnet sanitario genera perjuicios para los docentes de Libertador, ya que en esa localidad los hospitales no entregan carnet sanitario y sí planillas psicofísicas que antes eran aceptadas por el Ministerio. "Hoy esos docentes deberán trasladarse a otra ciudad a sacar el carnet", acotó.

Sobre la certificación por escribano y juez de paz de la documentación, indicó que en años anteriores era la junta calificadora que autenticaba la documentación sin costo alguno y que al haberse eliminado esa posibilidad sumirán a los docentes en un gasto importante.

Y finalmente cuestionó la inscripción online que fue promocionada por el Ministerio, indicando que el sitio está desactualizado y no brinda los formularios correspondientes.

Universitarios reclaman pago correcto de zona

Jujuy es una de las once universidades nacionales que están incluidas como zona desfavorable en el país.

Docentes universitarios informaron que iniciarán acciones judiciales reclamando el pago correcto del adicional por zona desfavorable.

Asociaciones de base de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Conadu Histórica, iniciarán acciones judiciales exigiendo el pago de la zona desfavorable que no se realizó con las sumas en negro que impuso el Gobierno nacional en el año 2018/2019.

Recordemos que esta fue una de las razones por las que la Conadu Histórica rechazó y no firmó aquel acuerdo paritario.

El adicional por zona desfavorable está establecido por un decreto ley (1220/1980) que dice claramente que se debe pagar sobre todos los conceptos salariales; asimismo está definido como derecho en el Convenio Colectivo de Trabajo (artículo 40) definiéndose “que se percibirá en los montos y condiciones que establezca la normativa general pertinente”.

Es importante remarcar que el mencionado decreto incluye a las universidades nacionales de Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Río Negro, La Pampa, Comahue, parte de la de Mendoza, Jujuy, parte de Salta, Formosa y Misiones.

En el anteriormente citado acuerdo paritario -no firmado por Conadu Histórica- el Gobierno estableció cinco sumas fijas sobre las cuales no se computó el adicional por zona desfavorable, violándose de esta manera la legislación vigente.

La Conadu Histórica comunicó que “el pasado 4 de julio se presentó el reclamo en la Comisión Nacional de Interpretación del Convenio Colectivo de Trabajo iniciado por Adiunpa (Patagonia Austral) y AduPatagonia San Juan Bosco. Los rectores, llamativamente con el apoyo de Conadu y Fedun, rechazaron el tratamiento del tema con lo cual dándose por agotada la vía administrativa el próximo paso es la presentación del reclamo ante la Justicia”.

Frente Gremial

Desde el Frente Amplio Gremial indicaron que el martes los dirigentes gremiales se reunirán para analizar la falta de llamado a las paritarias.

Susana Ustarez, referente del Frente Amplio Gremial, indicó que enviaron una nota solicitando una reunión con el gobernador de la provincia para solicitar la reapertura de paritarias que debía concretarse en el mes de julio.

Aseguró que el martes los dirigentes analizarán medidas ante la falta de un llamado a la reapertura de las negociaciones para analizar la recomposición salarial correspondiente al segundo semestre del año.

El FAG solicita la “recuperación del poder adquisitivo de salarios ocurrida entre el 2016, 2017 y 2018, la culminación del trámite de pase a planta permanente de la Ley 5.749/12 reactivando los expedientes paralizados, reinicio de las comisiones técnicas para el tratamiento de los adicionales por título, zona desfavorable, asignaciones familiares y viáticos”, entre otros temas.

Recorrido por escuelas

Autoridades ministeriales recorrieron diferentes establecimiento educativos para supervisar las condiciones edilicias de los mismos.

En los últimos días se reunieron con representantes de la comunidad aborigen de la localidad de Olaroz Chico (Susques) y directivos de la Escuela Nº 211 “Gendarmería Nacional” y de la Escuela Técnica Provincial Nº 2 con el objetivo de acordar acciones, para que las instituciones se encuentren en óptimas condiciones en el inicio del término lectivo del periodo escolar especial, que se realizará el 2 de septiembre del corriente año.

Juan Soriano, comunero titular de la comunidad aborigen de Olaroz Chico, agradeció la visita de las autoridades del Ministerio y señaló que “estamos contentos, por recibirlos nuevamente y poder trabajar articulando la comunidad con la escuela”.

Durante la reunión, explicó que “hablamos de los talleres que realizarán en la Escuela Técnica Provincial Nº 2 y sobre los trabajos que se llevaran a cabo en el edificio de la escuela Nº 211, para arrancar el inicio de clases de la mejor manera para nuestros alumnos”.

La secretaria de Infraestructura Educativa, Liliana Giménez explicó que “trabajamos mancomunadamente con la comunidad para la ampliación de la Escuela Técnica”. En referencia a la escuela primaria explicó que si bien es una institución antigua, el equipo de mantenimiento del Ministerio de Educación “se va a instalar una semana para dar soluciones a todos los temas urgentes”, señaló.