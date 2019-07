Palpalá: Polémico decreto de pase a planta permanente

Una fuerte polémica se generó en Palpalá por la decisión del actual jefe comunal de pasar a planta permanente a personal contratado, sin informar ni consensuar con las autoridades que asumirán en diciembre.

El intendente electo Rubén Eduardo Rivarola cuestionó al actual jefe comunal Pablo Palomares por esta sorpresiva medida y por no enviar el listado de trabajadores beneficiados con el decreto.

El actual concejal indicó que "tenemos el decreto pero no tenemos el anexo con el listado de trabajadores. Creo que está mal de su parte tomar estas decisiones a último momento, cuando tuvo cuatro años para gestionar y decidir sobre temas como éste. Hacerlo ahora cuando se va es dejar el problema a la gestión que viene", remarcó Rivarola.

"Lo único que le pido es que sea un poco hombre, un poco gente y que nos sentemos y trabajemos como corresponde. El problema no es con él y creo que él tampoco lo tiene conmigo, pero creo que está errando en lo que está haciendo, de no enviar el listado de la gente" que pasará a planta permanente, agregó.

Asimismo, Rivarola dejó aclarado que para determinar "si está bien o está mal la medida se encuentra la justicia. Yo creo que las cosas tienen que ser claras, que todo tiene su tiempo y su proceso. No es que yo no quiera que entre la gente. Puede haber gente que tenga treinta años como contratado, pero hay que analizar cada caso", acotó el edil del PJ.

Consultado sobre si debería haber sido algo consensuado y tratado en el Concejo Deliberante de Palpalá, respondió que "eso es lo lógico. Más allá de ser consensuado con el Concejo Deliberante, todo el mundo sabe que me toca recibir la gestión municipal el 10 de diciembre, y creo que es un tema que se debe abordar con todos los recaudos del caso, máxime en la situación económica por la que atraviesa el municipio, donde falta plata para pagar los sueldos".

"No quiero que se me malinterprete, no estoy en contra de que se mejore la situación laboral de trabajadores municipales que se lo merecen. Pero creo que se lo debe hacer bien, en forma correcta, consensuándolo con los concejales y con la gestión que va a asumir el 10 de diciembre", apuntó.

Según dijo Rivarola, con su actitud Palomares "pone un manto de sospecha que se pase a planta permanente a gente que está con un cargo político, acomodados y que no cumpla con las exigencias del decreto provincial, situación que no voy a permitir ni de mi lado ni de ningún otro", subrayó.

Finalmente, Rivarola manifestó que va a tratar el tema con los demás ediles "y por lo menos vamos a presentar un pedido de informes para que se dé a conocer el listado de trabajadores, aunque en dos años no respondió a ninguno de los que fueron aprobados".

La versión de Palomares

Por su parte, el actual jefe comunal de Palpalá indicó que el listado del personal beneficiado fue consensuado con los gremios. "No es necesario seguir mintiendo al vecino, no va a haber pase a planta permanente de funcionarios. Como lo dije siempre, los que vinieron conmigo se van conmigo", remarcó.

Por último, dijo que se quiere desprestigiar a su gestión, y que hasta el 10 de diciembre seguirá cumpliendo con su rol de intendente.