Pesadilla de un jujeño detenido en Catamarca

Todos los sueños y proyectos de un joven matrimonio se hicieron trizas cuando un buen día una simple discusión se convirtió en una tremenda pesadilla, que aún hoy los persigue.

Moreno permaneció detenido en una comisaría de Santa María 40 días mientras extorsionaban a su esposa, según denunció.

Romina Escalada, de 35 años, y su esposo José Normando Moreno recibieron la propuesta de radicarse en Santa María en la provincia de Catamarca, donde podrían ejercer ella su profesión de peluquera y él de mecánico de motos, en un habiente de paz y tranquilidad que les ayudaría económicamente con el sustento de sus tres hijos, de 15,14 y 10 años.

El 8 de noviembre de 2018 en la vivienda que la pareja habitaba en la avenida 1º de Mayo al 900 se suscitó una discusión matrimonial, tomando José la determinación de retirarse del lugar.

"Mi intención fue poner "paños fríos" y regresar unas horas después para continuar con nuestras vidas", afirmó José Moreno con sus ojos brillosos de unas lágrimas que están a punto de escaparse.

A su lado Romina lo toma de la mano y sus ojos también se empañan a la vez que afirmó: "yo me sorprendí y me asusté, por eso fui a la comisaría a realizar una exposición de que no sabía dónde estaba mi marido".

Sin que lo supieran habían encendido una mecha de una gran bomba que estalló a las pocas horas.

José comió con un tío previo a cargar nafta en la estación de servicio del pueblo, y después pasar por el drugstore "La Isla" donde compró una tarjeta para el celular.

Finalizado el almuerzo estacionó el auto de la familia, un Chevrolet Sonic gris oscuro, debajo de un árbol.

Repentinamente un automóvil Fíat Siena polarizado se cruzó delante del suyo y del mismo descendieron cuatro o cinco personas armadas, situación que provocó en José un gran susto, retrocediendo e iniciando una veloz fuga pensando que era un asalto.

Cuando todo parecía aclararse porque apareció una camioneta de la Policía con las sirenas encendidas, es cuando comenzó el tormento.

Policías de civil.

Del Fíat Siena descendieron los hombres que tirotearon a su auto y uno de los disparos impactó en la cubierta trasera derecha, y otro en una de las luces traseras.

En la causa que le armaron a instancia de un tal César Javier Palacios, dice que el jujeño es reincidente y que tiene antecedentes, algo que quedó al descubierto con la presentación de la planilla prontuarial donde no existen antecedentes de Moreno ni judiciales ni policiales.

José Normando Moreno fue golpeado brutalmente por la policía a la vez que lo acusaba de haber apuñalado a Palacios, situación que quedó rápidamente aclarada porque en la denuncia del cómplice de la Policía no había coincidencia de dichos y especialmente de horarios en virtud de haberse comprobado mediante el uso de las cámaras que Moreno estuvo donde el dijo.

José Normando Moreno y su esposa, que dijo haber sufrido todo tipo de amenazas, aprietes, vejaciones y extorsiones, lo único que desean es que todo se termine y regresar a Jujuy.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal dictó la nulidad del proceso por falta de pruebas, considerando que es una causa armada y mal instruida porque hubo parcialidad en contra de José Normando Moreno.

El matrimonio denunció el accionar de los abogados Carlos Luis Paz y Máximo Cancino en el Colegio de Abogados de Catamarca y cuestionó al juez de Garantías.

También estuvo detenido siete meses en la cárcel de Miraflores por una causa “armada” en la fiscalía de Santa María, dijo.