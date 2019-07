"Estamos logrando posicionar la capital"

Desde el sector privado también destacaron que esta temporada turística se desarrolló con éxito, con cifras significativas que pusieron de relieve los resultados de las promociones turísticas que se realizaron.

Estiman la celebración de la Pachamama atraerá gran cantidad de turistas a la provincia, deseosos de participar del ritual.



La presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán, destacó que esta temporada fue mejor que la del año pasado para toda la provincia, no solo para la Quebrada, como suele suceder.

En este sentido consideró que "se esta logrando descentralizar la Quebrada y posicionar más la capital, lo cual es muy positivo ya que permite beneficiarse a los empresarios turísticos de toda la provincia".

Fundamentalmente, consideró que esto tuvo mucho que ver con la promoción y las inversiones que se hicieron particularmente en San Salvador de Jujuy. "Se han hecho muchas obras como para que el turista se interese en la capital. Todo lo que se esta haciendo para transformar a la capital en distribuidor turístico está teniendo sus frutos".

Respecto al resto de las regiones, como Yungas y la Puna, advirtió que resta mucho por hacer, sobre todo en materia de inversiones. "No veo que tenga el avance que debería para poder recibir al turismo, creo hay poco interés de los empresarios en ofrecer servicios de mejor calidad, porque no todo es turismo rural o aventura, le falta mucho todavía", sostuvo Millán.

Finalmente dijo que mantienen grandes expectativas para la última semana de la temporada, donde esperan que crezca el arribo de turistas de Buenos Aires.

La nieve cautivó a visitantes

Por su parte, el secretario de Turismo y Cultura de Humahuaca, Claudio Mamani, detalló que Humahuaca fue uno de los lugares más elegidos de la provincia. Según dijo tiene mucho que ver los hoteleros y gastronómicos ya que "nuestros operadores turísticos supieron mantener los precios". Aclaró que estas vacaciones invernales tuvieron un ingrediente especial que fue la caída de nieve, "algo atípico para los lugareños y para el turista que con mucho entusiasmo pudo disfrutar y llevarse postales inigualables, ya que hace más de treinta años no caía nieve con tanta intensidad", dijo.

“Con Airbnb sumamos 1500 plazas en hospedaje"

La plataforma digital, por su parte contribuyó al crecimiento de la ocupación. Según datos de la empresa, en relación al año pasado, se triplicó la cantidad de turistas que contratan hospedaje a través de esa plataforma e incluso se duplicó la cantidad de plazas disponibles.

En este sentido, el ministro Federico Posadas destacó como “muy positivo” este servicio porque permite incorporar circuitos no tradicionales al turismo y ampliar la oferta turística.

“Antes estaba todo concentrado en pocas manos, hoy con Airbnb tenemos unos 600 alojamientos más, lo que representa unas 1.500 plazas. El año pasado eran solo 300 alojamiento y ya hemos logrado duplicar la cantidad, lo cual nos permite diversificar la oferta”, sostuvo.

Posadas aclaró que estas plazas están distribuidas en toda la provincia, repartidas en las 4 regiones. Esto permite además incorporar la oferta turística de las comunidades originarias, dándole de este modo mayor visibilidad. “Con esto hemos logrado que muchas de las comunidades que antes no podían promocionarse por internet porque no contaban con conectividad, ahora se puedan sumar a la plataforma y mostrar su oferta”, afirmó el funcionario.

Finalmente aclaró que las plazas de alojamiento que se incorporaron a través de la página de Airbnb son solo complementarias a las que ya existían y permite subsanar la falta de camas que hay en ciertas regiones.

“La demanda crece más rápido que la oferta; en tres años el turismo ha crecido cerca del 40% mientras que la oferta solo un 15%, de modo que esto es una rueda de auxilio que nos permite equilibrara oferta y demanda y suplir la falta de inversión hotelera”, concluyó.