Advierten el impacto en los niños por crisis de matrimonios

Por Luis Caraballo

Siendo un conflicto que puede desencadenar en otras situaciones más graves y de índole social, desde una Fundación advirtieron sobre los riesgos que tienen las crisis matrimoniales en los niños.

Es que desde la Fundación "Luz de vida" vienen trabajando en tratar de concientizar y ayudar a quienes se encuentran atravesando esta situación. No sólo realizan trabajos en la capital jujeña, sino también en el interior. Sostuvieron que no hay lugares específicos donde se registren más casos, sino la preocupación de que están en aumento los casos.

Gabriela Muñoz, titular de la Fundación "Luz de vida", en diálogo con este matutino, comentó que "esto lo vemos en todos lados a dónde vamos. Cuando hay cualquier tipo de violencia de las parejas, cuando todos conocemos bien las demostraciones de amor, el respeto, aunque no lo estemos viviendo. Los niños hablan de abuso, de violencia, ejercen violencia sobre los otros, no respetan al prójimo".

"Estas crisis en las personas adultas que se suponen que son las encargadas de cuidar a los niños que tienen, son las que no están pudiendo hacerlo por el propio daño emocional y espiritual que tienen y están transmitiendo la violencia, el abandono, la soledad, abriendo las puertas a otros flagelos como el abuso sexual, las adicciones, la falta de contención, los chicos no saben para dónde van, no le ven sentido a la vida", añadió.

En igual sentido, sostuvo que "los niños lo expresan casi sin filtro, un niño que ama, no va a ejercer violencia sobre otro", por lo que el trabajo que se debe realizar tanto en el círculo familiar como en las escuelas es acompañar al niño que padece esta situación y no separarlo del grupo. Muñoz indicó que la concurrencia a los talleres que brindan no es masiva, aunque las personas se suelen acercar a sus oficinas en la sede que se encuentra en calle Alvear 731, primer piso, en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 21.

"Nosotros estamos tratando de darle o demostrarle a la sociedad el valor fundamental que tiene el matrimonio. Está muy devaluado, desvalorizado y ya la gente piensa para qué casarse, y generalmente los matrimonios que están, están en crisis y esa crisis se traslada a los hijos y como miembros de la sociedad impactamos en los distintos lugares donde nos movemos generando violencia", explicó Muñoz.