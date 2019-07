Flor Acosta, la princesa del violín, es periqueña

FLOR ACOSTA / LA JOVEN VIOLINISTA DE PERICO SUEÑA CON TRIUNFAR.

PERICO (Corresponsal). Por los valles de los pericos suenan melodías campestres, se respiran aires de gauchos jujeños, orgullosos de sus raíces y de las tradiciones, que generan gran satisfacción en la familia tradicionalista de Jujuy, desde el corazón de Perico, Flor Acosta con 17 años, demuestra su talento y brilla con su violín enamorando con canciones a la familia gaucha.

Con mates, bollos, un atuendo guacho y un contexto bien del campo, Flor junto a su familia recibió a este medio en su casa, el lugar de trabajo de sus padres quienes son históricos artesanos de la ciudad y quienes hace tiempo recorren los principales festivales del país con sus trabajos. Junto a ellos Flor, con su grupo actúa en las peñas.

Por estos días la juvenil artista periqueña, se encuentra grabando canciones para lanzar su primer disco, por ello los integrantes de su grupo, están con grandes expectativas a futuro. Ellos son: Maximiliano Rengifo en segundo violín, Daniel Choque en primera guitarra, Juan Rengifo en bombo, Franco Cuellar en segunda guitarra y Pablo Rengifo en bandoneón, juntos apuntan a transformarse en una conjunto que identifique el folclore de Perico, en su máximo esplendor.

Así Flor Acosta en diálogo con El Tribuno de Jujuy dijo, "todavía no puedo creer esto, comencé bailando tango y folclore. Con el folclore aprendí a tocar bombo y a bailar malambo, de ahí tomé gusto particular a la música, mi mamá me escribió en un conservatorio de música a los 12 años, ahí elegí violín y me gustó mucho, aprendí las técnicas y todo, ahora llevo al escenario lo que me identifica, el folclore clásico, el tradicional, con referentes como Mercedes Sosa y Jorge Cafrune", expresó.

Luego la joven artista agregó, "de a poco empezamos a tocar, nos invitaron a festivales, como de Pitín Salazar, mi padrino musical que es el Negro Rengifo, entre otros, estamos encaminados, cuando vamos a Jesús María en los veranos, cada vez nos aceptan más, ver una mujer con violín no es muy común allá, entonces me dicen que hago cultura y tradición, me pone orgullosa y me dan ganas de crecer, de seguir con mis hermanitos por este camino de la música", aseveró para concluir .