Guías rechazan acuerdo

Guías de turismo jujeños rechazan el convenio de reciprocidad firmado por el Gobierno provincial con sus pares de Salta porque aseguran que les quitará trabajo a su ya condicionado sector, donde gran parte de los graduados están desocupados. Plantean que no fueron consultados e ingresará mayor flujo de guías, y que no hay tantos viajes a la vecina provincia para compensar.

Marcela Fabiana Julián, miembro de la Asociación de Guías de Turismo de la provincia de Jujuy planteó que junto a sus pares de las comunidades rechazan el convenio de reciprocidad para habilitar guías de turismo de Salta en la provincia y a los locales en la vecina provincia, por entender que les quitará trabajo.

"El descontento es porque sabemos que el mayor flujo de turismo que llega es de Salta hacia Jujuy y no de Jujuy a Salta. No vamos a trabajar, serán seis guías los que irán a guiar allá", precisó Julián.

Recordó que en 2003 se aprobó la Ley 5.362 de Guías de Turismo de Jujuy, y que vienen reclamando desde hace quince años su reglamentación, ya que indicaba que el organismo encargado de hacer un registro de guía sería el Ministerio de Turismo y la Asociación de Guías de Turismo de Jujuy.

Sin embargo, planteó que la Asociación que los aglutina sólo cuenta con 15 integrantes porque los egresados del Instituto de Enseñanza Superior no tienen trabajo y no pueden afrontar la cuota societaria y el seguro que no permite sumar socios. Planteó que esta ley debería poner un freno para el ingreso de guías de otras provincias, que sólo sean sólo de Jujuy, que además tengan credencial y estén habilitados.

En el caso de Salta, aseguró que el círculo que reúne a los guías de esa provincia tiene 300 integrantes, con lo cual sienten que serán competencia y afectarían laboralmente a los guías locales.

Explicó que en Salta piden habilitación de la agencia, si el guía está habilitado para guiar allá, y de hecho aseguró que hubo cinco guías multados por no estar acreditados.

Presentaron por ello una nota al Gobierno "en rechazo y disconformidad de dicho convenio", asumiendo que no fueron consultados y que se verán perjudicados.

No obstante, el grupo de guías de turismo aseguró que las posibilidades de acceder al gobernador son tibias ya que les indicaron que no estará disponible en alrededor de tres semanas a un mes.

Son alrededor de 200 los guías locales

El grupo de guías sostuvo que en Jujuy hay 200 que no tienen trabajo, y 15 en la Asociación que no salen a diario sino que a lo sumo lo hacen 5 al día. Por eso aseguró que sumarán a los guías de turismo recibidos, idóneos, de turismo activo de las comunidades, con lo cual están enviando una convocatoria a guías y estudiantes de la carrera.

Eloy Quispe planteó que los guías de la zona que desarrolla el circuito de las Salinas, también están en desacuerdo porque consideran que quedarán sin trabajo, y se verán perjudicados sus emprendimientos.

En tanto, Santiago Lamas, de Pozo Colorado aseguró que como comunidad rechazan la medida y aseguran que por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, contempla que cualquier desarrollo debe tener consulta previa.

Aseguró que sus guías trabajan cuidando el lugar y su conocimiento tiene que ver con su cosmovisión.

Explicaron que no fueron consultados y sólo se informó una vez firmado el convenio por mensaje de texto a un representante de los guías, con lo cual no recibieron ningún documento.