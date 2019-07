A menos de dos semanas de la Paso en Jujuy, los números no aparecen y hay incertidumbre

Por Riad Quintar (H)

En medio de una campaña apagada, desapercibida, sin grandes anuncios o cruzadas rimbombantes, los jujeños se preparan para elegir los candidatos que en octubre competirán por la presidencia y por las tres bancas que pone en juego la provincia para la Cámara de Diputados de la Nación.

El gran ausente de estas Paso fueron las encuestas públicas y saber los números reales de cada precandidato y lo que “realmente tiene” cada uno en las diferentes localidades de la provincia.

Según pudo saberse, el oficialismo tiene sus propias encuestas, donde el número les daría una ventaja sobre la división del Partido Justicialista, ahora en las únicas tres listas. De todas formas, seguramente mantienen los números bajo llave para no alentar o desilusionar a la oposición que sigue trabajando como el primer día, a pesar de la desventaja de algunos candidatos.

Por el lado de la oposición la situación es más compleja, ya que los diferentes equipos de campaña creen que pueden llevar la delantera por lo realizado hasta aquí, la imagen del dirigente, el arrastre que puede dar los presidenciales y el trabajo en los diferentes territorios de la provincia.

En esta interna peronista, más allá del boca a boca, donde muchos dicen que Moises gana por amplia diferencia al tener la boleta larga, o que Ferreyra se impone solo por su imagen y la construcción silenciosa que viene haciendo con los heridos del PJ, o la sorpresa y el batacazo la va a dar Sapag al ser el candidato del “medio” entre estos dos. Lo cierto es que, a falta de números oficiales, por lo menos para afuera, hace poco creíble los análisis de cada espacio y creer que solamente se puede ganar por una boleta larga o la imagen que genera una sola persona es no haber entendido el pedido de los jujeños en las últimas elecciones y no comprender que ya no se gana por arrastre o presencia.

Dejando afuera al oficialismo jujeño, ya que es el único que maneja una estructura alineada y contenida en las diferentes localidades, el Partido Justicialista, a través de sus candidatos, vienen caminando, charlando y tratando de convencer a los votantes, pese a los números extraoficiales que existen, que son la mejor opción para ir a Buenos Aires y que la fórmula presidencial va a acompañar al ganador, sea quien sea, para octubre. Además, muchos dirigentes de los tres bandos esperan que las últimas bajas de los precandidatos del espacio sirvan para sumar cabecillas de diferentes puntos, más allá de que esto no signifique un arrastre de votos o que la gente vote “porque esta persona esté aquí”, sirve para mostrar una foto más amplia y un mensaje a las otras listas.

Por otro lado, Alejandro Snopek y Alejandro Vilca tratan de meterse en la discusión y tratar de romper la polarización para captar los votos de los indecisos y ser la tercera, o porque no, la segunda fuerza más votada y dar la sorpresa el próximo 11 de agosto.