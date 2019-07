Video. New Beats Sinfónico, con alma beatle, en el Teatro Mitre

New Beats Sinfónico Solidario 2019 se presenta este sábado, a las 21 en el teatro Mitre. El show tiene carácter solidario y cumple con el programa de eventos que organizan Radioactiva Rosario, Playing For Change Diamante y Acas Escuelas de frontera en Argentina, que se llevarán adelante durante el año en diferentes localidades del país "para reunir fondos y, por intermedio de la música, ayudar a los niños a acceder a la educación".

Los amantes de los Beatles tienen otra oportunidad de escuchar a la música de Lennon y McCartney. Nuevas versiones de la música de los Fab Four con arreglos musicales de pop, rock, funk, soul y jazz, más la participación de instrumentos de cuerdas y vientos, le darán a este concierto el carácter sinfónico.

Cumpliendo con otra etapa de su gira por Argentina. Meli Chisari (voz) Ronnie Ronston (guitarra y voz) Matías Bresciani (bajo) Hernan Barriocanal (teclados) y Alejandro Bianchi (batería).

Acompañados por la Orquesta Camerata San Salvador con 30 músicos en escena y con la dirección del profesor Facundo Argañaraz.

Datos de la banda

New Beats se inició en 2012 con presentaciones en eventos y pubs de la ciudad de Rosario con éxito en las convocatorias repetidas veces en el año en Beatmemo, Bar El Cairo, City Rock, Bodega Borde Rio, Jockey Club de Rosario, Old Resian Club de Rosario y otras en localidades del país.

En 2017 New Beats participó del 1º Playing for Change Day Rosario acompañados por el ensamble municipal de vientos Rosario que dirige el Maestro Fernando Ciraolo en el Galpón de la Música de la MR llevando a cabo la primera experiencia con formato sinfónico. En el año 2018 se consolida la presentación con el formato New Beats Sinfónico en Teatro La Comedia de Rosario a sala completa.

El pasado 15 de junio show en Teatro El Circulo a sala completa. Este show tiene carácter solidario y cumple con el programa de eventos que organizan Radioactiva Rosario – Playing For Change Diamante www.playingforchange.org – ACAS Escuelas de frontera en Argentina www.acas.org.ar, durante el año en diferentes localidades del país para reunir fondos y ayudar a muchos niños a acceder a la educación a través de la música.

El proyecto fue declarado de interés municipal para la Ciudad de Rosario, según Decreto nº 55.833 Entradas anticipadas: Teatro Mitre y www.autoentrada.com.

Video