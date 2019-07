Urtubey señaló en Jujuy que "la polarización es la causante de los niveles de pobreza"

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente del frente Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy en Jujuy que "la polarización es la causante de los niveles de pobreza que tiene el país" y aseguró que "si la Argentina no crece, invariablemente crecerá la pobreza".



El compañero de fórmula de Roberto Lavagna realizó estas declaraciones durante las actividades de campaña, de cara a las próximas elecciones PASO del 11 de agosto, que hoy realiza en Jujuy.



"La polarización es la causante de los niveles de pobreza y hay que sacar a la Argentina de ese lugar, porque si la Argentina no crece, invariablemente la pobreza va a crecer", expresó Urtubey en una conferencia de prensa que ofreció desde esta provincia.



Por otro lado, señaló que "mientras el mundo está yendo para adelante la Argentina está en crisis" porque, "se quiere poner en marcha la economía con la especulación financiera y eso no camina; hay que salir de esa lógica porque eso castiga a nuestras regiones".



Acompañado por los precandidatos a diputado nacional Alejandro Snopek (quien busca renovar su banca) y la dirigente provida Ana Alarcón de la lista de Consenso Federal, Urtubey se mostró dispuesto a "dar pelea al centralismo que asfixia al país desde hace muchísimo tiempo" y en ese sentido propuso "la construcción de un país federal junto a Roberto Lavagna".



En otro tramo de su diálogo con los medios criticó el "clima de confrontación que vive permanentemente el país", y dijo que desde ese lugar "las cosas nunca van a salir bien".



En ese sentido, expresó que se necesita "cambiar esa forma de articular y relacionarnos entre los argentinos. Y el camino es volver a la cultura del trabajo".



El gobernador afirmó finalmente que "hay una tácita sociedad del gobierno y el kirchnerismo" para que haya una polarización entre las propuestas electorales, pero consideró que se verá "si es realmente tan contundente como se dice".



En Jujuy Urtubey compartió un almuerzo con dirigentes locales de Consenso Federal y por la tarde se reunía con representantes sindicales de la provincia.