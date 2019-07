"Mi objetivo es poder darle lo mismo que le dí a la Roma"

En la tarde del lunes, Daniele De Rossi fue presentado en el salón "Filiberto" del estadio la Bombonera como nuevo refuerzo de Boca. El mediocampista, que ya había firmado contrato el último viernes, posó con la camiseta y fue acompañado por Daniel Anglici, presidente del club.

El italiano, que jugó 18 años en Roma (y no pasó por ningún otro club) llegó al Xeneize para cumplir uno de sus sueños de chico: vestir la azul y oro que también se puso su ídolo, Diego Maradona. Acompañado por Daniel Angelici y Nicolás Burdisso, brindó su primera conferencia de prensa como futbolista xeneize. Entendía las preguntas hechas en español, pero respondió siempre en italiano y estuvo asistido por una traductora.

El mediocampista de 36 años explicó que las primeras semanas serán para ponerse a punto y que, una vez que concluya esta etapa, quedará a disposición de Gustavo Alfaro. Además, dejó en claro cuál es su objetivo para esta nueva etapa de su carrera: "Es el mismo que el de Boca: ganar todo, la Libertadores y el campeonato. Estoy acá para dar mi aporte", señaló.

Los principales conceptos de De Rossi

-"Burdisso me contó muchas cosas de Boca, otras las había descubierto yo solo de joven. Pienso que aquel que no está adentro de este ambiente no puede entender lo que es".

-"Me encontré con un club serio, más serio y organizado de lo que podía pensar. Eso aumenta mi alegría".

-"El recibimiento fue algo increíble. La mejor forma de agradecerles es hacer mi trabajo de la mejor manera. En estos días nos presentamos, nos conocimos y festejamos. Pero yo tengo que ser un futbolista serio y comprometido".

-"Este paso me generaba un poco de miedo a los 36 años".

-"Pienso que todo lo que he visto acá, hasta ahora, es una continua confirmación de que este puede ser un lugar adecuado para trabajar. No hace falta que me digan que hay estructuras de ciencia ficción, sino que haya gente seria. Es importante porque uno vive de estímulos y no quería un lugar que me apague".

-"Me entrené los dos meses que estuve quieto, me entrené duro. Pero no es lo mismo entrenarse solo a tocar la pelota, jugar con los compañeros. Pienso que voy a necesitar unos días, eso lo va a definir el entrenador. Cuando él vea que estoy en condiciones, me tirará dentro de la cancha".

-"Ayer hubiera entrado hasta de civil, pero tengo un año por delante y un partido más no me va a cambiar".

-"No voy a llamar a mis compañeros que dejé en Europa para que vengan acá, no es mi trabajo, pero cada jugador tendría que vivir lo que estoy viviendo yo en Boca".

-"Mis nuevos compañeros me recibieron de una manera increíble, esto me emociona todavía más. Es muy importante que los jugadores te hagan sentir parte de ellos".

-"Tuvo importancia Maradona en el momento en el que yo empecé a seguir a Boca. No podés no enamorarte de un jugador como Maradona, aún siendo uno hincha de otro equipo. Ahí nació todo".

-"Quiero descubrir qué puedo mejorar, siempre se puede mejorar. Espero poder darle algo a mi equipo, mis compañeros. Mi objetivo es poder darle lo mismo que le dí a la Roma".

-"Se dijo que mi familia estaba aterrorizada por venir acá y no es así. Estamos muy felices acá".

Como uno más

Daniele De Rossi estuvo presente en el empate entre Boca y Huracán por la primera fecha de la Superliga. El volante italiano viajó con el plantel y luego ocupó uno de los asientos del palco junto a Lisandro López, que no pudo jugar por lesión. El ex Roma bajó en el entretiempo al vestuario y presenció la charla que les dio Gustavo Alfaro a sus dirigidos. Luego, siguió el segundo tiempo desde el campo de juego, reposado en la boca del tunel por el que sale el local a la cancha.

Fuente: TN