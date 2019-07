Le soltaron la mano: el Frente de Todos no respaldó a Fernández por sus dichos

Los ofensivos comentarios de Aníbal Fernández, en los que aseguró que confiaría sus hijos al femicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, continuaron sumando repudios desde el Frente de Todos, espacio que integra y por el cual se postula como primer candidato a concejal para la ciudad de Pinamar.

En este caso, fueron Victoria Donda y Cecilia Moreau, actuales diputadas nacionales y también candidatas por la ciudad y provincia de Buenos Aires, respectivamente, quienes manifestaron a Infobae sus críticas a los comentarios que desde hace días ocupan un espacio central en el debate político.

Donda, quien ocupa el cuarto lugar en la lista de la ciudad de Buenos Aires, expresó: "Es un comentario desafortunado y lamentable que ningún dirigente comparte en el Frente de Todos. Una estupidez que sólo suma a la campaña sucia que propone el Gobierno. Vidal representa un modelo político que agrede a las mayorías populares y por eso confrontamos con ella, del mismo modo que confrontamos con cualquier tipo de violencia machista hacia las mujeres, sea del espacio político que sea".

Por su parte, Moreau, en el sexto lugar en la lista de la provincia de Buenos Aires, manifestó: "Me pareció fuera de lugar, desubicado. Banaliza la lucha que venimos dando con el tema de la violencia de género y de tomar conciencia sobre la necesidad de seguir trabajando en ese sentido. Esto se ve reflejado en el hecho de que este año, las únicas leyes que pudimos pasar en el Congreso tenían nombre de mujer. Esto no fue azaroso, fue un acuerdo de todos. No conozco (a Aníbal), pero me parece que él es así. Por eso quedó en un lugar relegado de la política. En algunas cosas, por suerte la sociedad evolucionó en ese sentido".

Donda y Moreau se suman a los referentes del Frente de Todos que sí se pronunciaron sobre el hecho durante el fin de semana. Lo hicieron Axel Kiciloff, Malena Galmarini, Matías Lammens y Ofelia Fernández.

Los integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y la ex jefa de Estado Cristina Kirchner, no realizaron comentarios públicos al respecto.

En contraste, prácticamente todos los referentes de Juntos por el Cambio condenaron los comentarios, hechos el pasado viernes en una entrevista con Futurock. Tal vez las más ilustrativas fueron las de su ex esposo e intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y el candidato a intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Tagliaferro, quien tiene tres hijos con Vidal, se expresó en Twitter: "Sólo un cínico y perverso como @FernandezAnibal le dejaría sus hijos a Barreda. Yo volvería a nacer mil veces y siempre le confiaría mis hijos a @mariuvidal".

Por su parte, Montenegro recurrió a una publicación de Instagram, en la que se ve a la gobernadora sostener a uno de sus dos hijos mellizos: "Nosotros, sin dudas, te dejamos a Martina y Simón para que los cuides. Te amamos❤️❤️ María Eugenia Vidal", escribió.

Luego de que sus declaraciones se volvieran virales, Fernández intentó justificarse y se defendió de los ataques de misoginia el pasado sábado en la misma red social: "¿MISOGINO YO? Ley de trata; Colaboré en la creación del 144, lo único que tiene para mostrar este gobierno sobre género) Impulsamos el proyecto para eliminar el avenimiento. Respetuoso y trabajador. Yo lo puedo decir, ellos NO", expresó. Muchos integrantes de su espacio partidario discreparon.

Vidal, por su parte, respondió a los dichos el mismo fin de semana -"Habla más de quien lo dijo que de mí"- y participó esta tarde de un acto con mujeres en el municipio de San Fernando. A pesar de que allegados a la mandataria le dijeron a Infobae que el acto estaba pautado desde la semana pasada, uno de sus objetivos será mostrar el contraste con el ex jefe de Gabinete.

Fuente: Infobae