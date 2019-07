Padres tomaron el Colegio Secundario de Tusaquillas y denunciaron abandono de obras

Nuevamente las escuelas de la provincia están en el centro de las quejas, ya que los padres de esta pequeña localidad decidieron avanzar en esta difícil decisión para pedir que las obras vuelvan a reactivarse.

Los padres afirmaron que “el colegio sufre distintas necesidades, si bien es cierto que se logró terminar una primera etapa en el lugar, aún falta la segunda parte de la obra, como ser: una dirección, una secretaria, un aula para los profesores y otras obras menores”.

Por otro lado, en la puerta del establecimiento, los padres informaron que llegaron a esta difícil decisión por la falta de respuestas del gobierno y las complicaciones que viven los alumnos. “En invierno tenemos temperaturas muy bajas, por lo que es necesario que el gobierno deje de prometer y terminen con la obra, ya que esto es muy complicado para los chicos puesto que muchos llegan a enfermarse o faltar por las difíciles condiciones climáticas”.

Asimismo, dejaron en claro que llegan a esta situación para que “el gobierno nos escuche y puedan darnos una solución, ya que no solo nuestros hijos la pasan mal, sino también los profesores que les cuesta venir hasta acá y no tienen un ámbito adecuado de trabajo o para las personas que deben cocinar en condiciones extremas de frío por no tener todo terminado”.

Por último, los padres adelantaron que las medidas seguirán hasta que puedan ser escuchados y les den una respuesta positiva.