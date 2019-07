Investigan la muerte de unos 20 perros por envenenamiento en Mendoza

Vecinos de dos barrios del departamento mendocino de Godoy Cruz denunciaron la muerte de unas veinte mascotas por envenenamiento, se informó hoy.



Los hechos investigados ocurrieron entre el sábado a la noche y el domingo en los barrios Supe Sur y Gráfico, del mencionado departamento, cercano a la capital provincial.



"Siempre sale al boulevard a jugar con el perro del vecino y como las 10.30 (del domingo), la habíamos sacado y la perra siempre me ladra para entrar. La vecina me llama gritando que la perra estaba mal, salgo y empezó a convulsionar", contó una de las vecinas al canal 9 de Mendoza.



La mujer agregó que su perro "estaba con mucha espuma en la boca", y lo único que pudo hacer "es acariciarla y decirle que estaba con ella y se murió" agregó, y destacó que además "están en peligro nuestros hijos que juegan en las plazas".



Otra vecina relató al canal de televisión que fue a buscar a su perro para darle comer y lo encontró tirado en la puerta de la casa.



"Sentimos un gran dolor porque nuestro perro hacía 18 años que lo habíamos rescatado de la calle", dijo.



"Hace unos cinco meses pasó algo muy similar con seis o siete perros. No fue tan grande porque ahora, al parecer, son más de 20 casos los que hay", detalló otro vecino.



En tanto, Augusto Serafín, veterinario y jefe del departamento de Control Animal de la Municipalidad de Godoy Cruz, comentó a medios locales que empezaron "a recibir denuncias o noticias, no en la Municipalidad sino a través de las redes sociales, de una intoxicación masiva de perros en la vía publica".



"Por los datos que me dan los vecinos, los síntomas son totalmente compatibles con una intoxicación maliciosa con organofosforado y carbamatos", destacó el funcionario.



El funcionario destacó que "Higiene Urbana levantó 10 perros muertos, habría otros dos más, y dicen que son alrededor de 20 los perros muertos".



"Obviamente, lo han tirado con algo que a los perros les llama la atención y lo ingieren", agregó.



Los vecinos radicaron la denuncia policial, y empleados del Municipio de Godoy Cruz realizan tareas de limpieza para eliminar cualquier posible vestigio de veneno.