“Nacho” Haroián sigue como líder

La cuarta fecha del Car Show Santafesino dejó un saldo positivo para Ignacio Haroián. El piloto jujeño quedó cuarto y le alcanzo para seguir como líder de la categoría Turismo Fiat.

Rafaela lo trató bien al piloto de Manantiales, a último momento optaron por alquilar un Fiat uno después de vivir una semana cargada de incertidumbre. Sucede que a último momento al líder de la categoría Turismo Fiat le anunciaron que aumentarían 20 kilos a cada auto, algo que le jugaba en contra al 128 que venía piloteando y con el cual estaba dejando atrás a los locales. Ese cambio en el reglamento, inesperado por todos, molestó y mucho a “Nacho” Haroián y todo el equipo, ya que entendieron que fue una jugada que buscaba perjudicarlo. “Tengo 40 kilos más que el año pasado, es como ir con uno atrás en moto, o sea muy pesado, el auto acelera menos, en cambio los Fiat uno pueden tener motor 1400, los 128 pueden tener motor 1400 o 1300, este último un poco más libre, entonces dijeron que la categoría no está pareja”, explicó Haroián que se mostró molesto por los cambios. Sin embargo salió el sábado a probar el Fiat uno y se sintió cómodo, entró sexto en la clasificación a cuatro décimas de segundos del piloto que hizo la pole. El domingo, para la final, el jujeño salió a dejar todo en la pista. Escaló un par de posiciones hasta quedar peleando un lugar en el podio, culminando cuarto. Un puesto positivo para Haroián porque le permitió sumar puntos y seguir como líder de la categoría. “Gracias a mi papá Nelson Haroián que me sigue apostando, a mi tío por la compañía, a Fiornovelli Sport Group, Fabio Fiornovelli por el misil que me entrego, a los sponsors Italia neumáticos, JL Gurrieri Legumbres srl”, apuntó.



Mauricio Márquez y un buen debut

El otro jujeño que se sumó a la categoría Turismo Fiat en el Car Show Santafesino fue Mauricio Márquez.

El piloto, multicampeón del kart en las diferentes temporadas de Salta, culminó en el octavo lugar con muy buen registro.

No hubo demasiadas situaciones delicadas, salvo en la largada un toque entre Mauricio Márquez con su Fiat Uno y José Luis Costamagna de Fiat Duna.

Márquez el sábado había clasificado cuarto. La fecha fue ganada por el piloto local, Cristian Vaira con el Fiat Uno después de 16 vueltas marcando 21’37’’736/1000 seguido por Luciano González a 1’’546/1000, Máximo Gauchat completó el podio con el tercer lugar a 2’’281/100 mientras que Ignacio Haroián quedó a 2’’909/1000. Mauricio Márquez fue octavo culminando la prueba a 13’’796/100 del ganador.

Posiciones del campeonato: 1) Ignacio Haroián 180 puntos, 2) Cristian Vaira 159, 3) Luciano González 157 unidades.