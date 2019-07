Ciclo de cine del Mozarteum en la Escuela de Música

El Mozarteum filial Jujuy, en el marco de sus 38 años de labor ininterrumpida, anunció que durante el mes que comienza, el Ciclo de Cine "Hernán Suárez". La temática a desarrollar por este ciclo está dedicada a difundir y cultivar la música clásica mediante el "séptimo arte" referente tanto a biografías de compositores; cantantes; directores; como de óperas, operetas, ballets, y ficciones vinculadas al universo de la música clásica.

Hoy a las 20.30 en la Escuela Superior de Música, sita en calle Güemes esquina Senador Pérez, se verá "Florence, la mejor peor de todas", un drama biográfico sobre la historia de Florence Foster Jenkins.

La película, de Reino Unido, se estrenó en 2016, dirigida por Stephen Frears. Cuenta con las actuaciones de Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda, entre otros; y música de Alexandre Desplat.

Está inspirada en la verdadera historia de Florence Foster Jenkins, la legendaria heredera y socialité de New York, quien obsesivamente persiguió su sueño de convertirse en una gran cantante de ópera. La voz que ella escuchaba en su cabeza era hermosa, pero para el resto de la gente era hilarantemente horrible. Su esposo y manager, St. Clair Bayfield, un aristocrático actor inglés, estaba determinado a proteger a su amada Florence de la verdad. Pero cuando Florence decide dar un concierto público en el Carnegie Hall en 1944, St. Clair sabía que estaba enfrentando su reto más grande.

El pretexto es la música

La banda sonora de la película incluye "Oh! Susanna", de Stephen Foster; "Ride of the Valkyries", de Richard Wagner; "Lakmé - Bell Song" de Léo Delibes; "Rapsodia Húngara" No 2 de Franz Liszt; "El Cisne", de Camille Saint-Saëns; Adele's Laughing Song "El Murciélago" de Johann Strauss II; "Va pensiero", Giuseppe Verdi ; "Sing, Sing, Sing" de Razaf & Prima -Benny Goodman, "Aria de la Reina de la Noche (La Flauta Mágica)", de Wolfgang Amadeus Mozart, entre otras obras.

Próximas películas

El 10 de este mes se verá "Dulce y melancólico" de Woody Allen, el 17 "Manon Lescaut" de Puccini, el 24 "El violín rojo" de Francois Girard, y el 31 "Los amores de Isadora" de Karel Reisz.