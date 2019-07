Continuaría programa de reintegro "Ahora góndola"

Ante la incertidumbre que se planteó sobre si el programa provincial "Ahora góndola" iba a continuar luego de que cumplió su primera etapa y los centros de compras sacaron los carteles del beneficio, desde la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial de la Provincia anticiparon que sí seguirá y el anuncio lo realizará el ministro Juan Carlos Abud Robles.

En los últimos días, la cartera de Desarrollo Económico y Producción estuvo abocada a solucionar el problema con el Ingenio La Esperanza. Ahora, que se entregó el establecimiento azucarero a sus compradores, el Ministerio avanzará en la planificación del programa de ayuda económica para la oficialización de su continuidad.

El beneficio de este plan económico consistía en la devolución del 50% en la compra con tarjeta de débito del Banco Macro en las operaciones comerciales sin un monto mínimo y con tope de devolución de hasta $2 mil. Quienes pudieron acceder a él fueron empleados públicos, jubilados y beneficiarios de planes sociales que perciben sus haberes en ese banco. Se ejecutó los miércoles.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Diego Suárez, secretario de Desarrollo Industrial y Comercial de la Provincia, indicó que "no es oficial todavía, pero sí, ya tenemos la definición. Pero como no es oficial, no se puede adelantar nada. Pero la comunicación oficial ya la vamos a hacer, ya lo va a comunicar el ministro de manera formal".

Resta saber cuándo será el momento que se confirmará, ya que lo único que mencionó Suárez es que "va a ser en los próximos días. En los próximos días lo va a hacer oficial el ministro", por lo que se aguardará el momento de la comunicación sobre cómo será la modalidad, es decir si seguirá el mismo monto de devolución por compras, cuántas cadenas participarán y si se sumarán otros bancos al ya participante.

"Lo que pasa es que queremos terminar primero y justamente me encuentro en la entrega del Ingenio La Esperanza que es hoy (por ayer), luego nos abocaremos a los demás temas", sostuvo el funcionario consultado, quien además reiteró que será el ministro Abud Robles quien lo comunicará.

Vale recordar que los dos primeros miércoles que funcionó el programa hubo muchas consultas en los centros de compras respecto a cómo era su modalidad. Por lo que expresaron los gerentes de los supermercados, el reintegro se realizaba de manera rápida dentro de los 10 días posteriores a la compra hecha. El programa está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial y la Defensoría del Consumidor.

Codelco: “Fue una medida electoral”

Por la gran demanda que tuvo por parte de los compradores que hicieron uso de este programa y la incertidumbre de su no continuidad, asociaciones civiles expresaron su descontento por la no continuidad del plan de reintegro en las compras con tarjeta de débito “Ahora góndola”.

“Evidentemente fue una medida electoral, porque duró cuatro semanas, en realidad los días miércoles y previos a las elecciones. Luego se dio la baja, ahora, seguramente va a aparecer en septiembre de nuevo, quizás también unos cuatros miércoles”, manifestó Alicia Chalabe, titular de la asociación civil Codelco.

Únicamente Diego Suárez, titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial de la provincia, y Carlos Sadir, ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, mencionaron a la prensa que quien daría la confirmación de la continuidad del programa comercial es Juan Carlos Abud Robles, titular de la cartera de Desarrollo Económico y Producción.

Cabe mencionar que las cadenas participantes del programa fueron Comodín, Carrefour y Vea, pero la primera tuvo en vigencia cuatro miércoles, en tanto que en las otras dos sólo se aplicó el programa el último día de vigencia del mes de mayo y los dos de junio.

Expectativas

Ahora las expectativas están puestas en cuánto tiempo durará y cómo será la modalidad de aplicación. Trascendió que la cadena Día se sumaría a este acuerdo de devolución, pero no hay nada oficial todavía.