Existe un consultorio para niños trans en Jujuy

En el Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" funciona un consultorio destinado a contener a la niñez y adolescencia trans de la provincia de Jujuy. El mismo está compuesto por especialistas que llevan a cabo un tratamiento de acuerdo a lo establecido por la Ley de Identidad de Género.

En el consultorio trabajan especialistas de diversas índoles como ser pediatras, endocrinólogos, psicólogos, etc.

Actualmente, son alrededor de 4 los pacientes, entre niños y adolescentes, que reciben atención.

El tratamiento consta en un acompañamiento integral, el cual a veces requiere de una medicación. Cuando superan los 16 años recién podrán acceder a un tratamiento hormonal.

En relación a los casos de niños que tras una evaluación individual se constató que precisan medicamentos, Claudia Castro, coordinadora de la mujer en la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud explicó que lo que intentan es frenar ese desarrollo hormonal, propio de la pubertad, que viene asignado con el sexo genético.

No solamente se trata de un lugar en el que se realice atención en cuanto a lo físico sino también apoyan emocional y psicológicamente a los niños, adolescentes y a sus padres.

Al respecto, Castro comentó que "si hay alguna duda que tienen los padres con respecto a la identidad de género es necesario que se acerquen a preguntar y en especial que acompañen a sus hijos. Algunos se asustan por el tema de la medicación pero eso es algo que se determina en cada caso, no es un condicionante que deba realizarse sí o sí. No todo pasa por ahí".

Un abordaje integral

Mauricio Villarreal es el doctor del área del consultorio que atiende a adolescentes trans hasta los 15 años. Explicó cuál es la función que ellos tienen.

Primero los reciben junto a su familia e inician el abordaje integral.

En ese sentido, Villarreal indicó que "vemos cuál es la demanda en el chico o chica que viene, algunos vienen porque no saben lo que les pasa y quieren que les expliquemos, otros porque ya investigaron algo y quieren cambiar el DNI. O también por el tema de la hormonización, no todos buscan lo mismo".

Tras ese primer contacto analizan el rol de la familia en la vida de ese paciente, si están en contra, si lo apoyan como debería ser, si entienden la situación.

A veces es necesario que los especialistas hablen con su familia.

Luego, realizan ese mismo trabajo en su escuela. Si saben sobre la situación del chico y si están al tanto de la Ley de Identidad de Género. Tratan también, por ejemplo, si sufre del bullying ahí para poder hablarlo con las autoridades, sobre el baño que utiliza y otros aspectos que tienen que ver con su comodidad.

También los asesoran con aspectos legales, les hacen saber sobre la ley y todo lo que pueden obtener mediante la misma como ser el cambio de identidad en el Registro Civil.

Muchos prejuicios

"Hay muchos prejuicios, falta de aceptación y discriminación que algunos padecen, por eso debemos derivarlos a salud mental. Eso también ofrecemos, además de asesorarlos en relación a la sexualidad, como a cualquier otro adolescente", afirmó.

Por su parte, Carolina Arias Cau, endocrinóloga de ese consultorio aseguró que "no es una enfermedad, es una forma de vivir y una elección de vida. En los niños aparece en forma temprana y no hay que estigmatizar ni en la casa ni en el colegio. Son personas que necesitan afianzar su estructura corporal en base a su género y su sentimiento. Desde la casa se debe impartir principios porque todos somos diferentes pero todos somos parte de un mismo mundo de diversidad".

Alrededor de 100 trans adultos se tratan en los hospitales

La mayor cantidad de adultos trans son atendidos en el hospital “San Roque”, le sigue, en cuanto a cantidad de pacientes, el “Guillermo Páterson” de San Pedro y luego el “Arturo Zabala” de Perico. En esos tres nosocomios existe un consultorio especializado.

En Humahuaca no está individualizado el consultorio pero también pueden hacer consultas a la doctora Nadia Mamaní del hospital de esa localidad. El Consultorio de Atención Integral a Personas Trans tiene el fin de asistir a esa población mediante un espacio abierto donde puedan hacerse controles de salud generales y también pueden recibir hormonización mediante la medicación que necesitan como ser estrógenos, antiestrógenos, testosterona y otros que llegan desde el Ministerio de Salud de la Nación.

En caso que se requiera una cirugía se debe tramitar en Nación y se llevan a cabo en el “Pablo Soria”. Allí ya se realizaron dos mastectomías y están en tratativas de realizar otras intervenciones quirúrgicas como ser la colocación de prótesis en ese mismo nosocomio.

Hay personal médico “entrenado que puede realizar estas operaciones de prótesis. También hay otras que son para mujeres trans, como por ejemplo, de readecuación de genitales externos y formación plástica para hacer neovagina, todavía no se están haciendo y que hay pocos cirujanos que la hagan en todo el país. Por ahora sólo se hace en Buenos Aires, y los de acá que lo solicitan deben esperar”, señaló Claudia Castro.

También sostuvo que “hay una Ley que hizo que nos organicemos como sistema de salud y podamos ver minorías vulnerables que no tenían acceso al sistema de salud. Muchas personas, pensando que no tendrán respuestas se automedican y eso les puede provocar un importante daño. A ellos les decimos que consulten a estos centros y que tienen mucha accesibilidad”.

Sobre la medicación de las personas que quieran realizarse un tratamiento de hormonización indicó que la misma debe ser bien controlada y tener un seguimiento por especialistas que están capacitados. “Hay que salir desde la soledad de automedicarse y de no tener acceso a tratamientos importantes. Estos espacios gratuitos están para que concurran y se hagan los controles”, dijo.