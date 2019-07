La AFA se sumó a la polémica del VAR con un sugerente tweet

Con un sugerente mensaje en su cuenta oficial de Twitter, AFA le agregó más picante a la polémica por el arbitraje y la no utilización del VAR en el partido frente a Brasil. Mirá la publicación de la entidad.

Tras la derrota y la eliminación frente a Brasil, en Argentina sólo se habla de una cosa: los dos penales que no sancionaron a favor de la Selección, que podrían haber cambiado el trámite del partido por las semifinales de la Copa América. Roddy Zambrano, por no utilizar la tecnología, y el VAR, por no avisarle al árbitro de las infracciones, quedaron en el ojo de la tormenta tras sus decisiones.

A las fuertes declaraciones de los jugadores después del partido, ahora se sumó AFA, quien realizó un contundente posteo en su Twitter. Con la intención de mandarle unas palabras de apoyo a los futbolistas, publicaron una imagen con un fuerte mensaje: "Vimos lo mismo que vos". Más allá de la frase, lo que llama la atención es que dicho mensaje está dentro de un televisor. ¿Un palito al VAR?