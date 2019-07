Se viene la serie de Harry Potter para el 2020

Ya han pasado casi ocho años desde que las películas de Harry Potter llegará a su fin, y después del cierre que obtuvimos con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte II. Gracias a Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, la saga mágica ha seguido estando presente en todos los fans.

Ahora, según anuncia We Got This Covered, Warner Bros. está empezando las negociaciones para desarrollar una serie de televisión de Harry Potter para la plataforma de VOD que está preparando para 2020, con la que pretende competir con Netflix, HBO, Disney y Apple, estas dos últimas llegarán a finales de año.

Lo poco que se sabe es que será una precuela y tendrá lugar principalmente en Hogwarts y en partes de Europa. Los detalles de la trama se mantienen bajo llave, pero se espera que todos los personajes sean nuevas, aunque inevitablemente tendría conexiones con los libros de J.K. Rowling.