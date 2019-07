Confirmado. Habrá segunda parte de ¿Y Dónde Están Las Rubias?

Una de las películas más populares de los años dos mil es White Chicks (¿Y dónde están las rubias?), una cinta de 2004 que nos cuenta las aventuras de Kevin y Marcus Copeland (Shawn y Marlon Wayans), dos torpes agentes del FBI que en su afán por atrapar a un estafador, ser reconocidos en su trabajo y también de salvaguardar la vida de las gemelas millonarias Brittany y Tiffany Wilson, se disfrazan y fingen ser ellas, atravesando por una serie de eventos hilarantes que los convierten en la sensación de la alta sociedad de los Hamptons.

Esta peli todos la hemos visto al menos una vez y es tan divertida que podríamos decir que es la única que no nos molesta que pasen en la televisión a cada rato. Es más, es tan popular que incluso muchos se saben los diálogos completos y falta con escuchar un “And I need you, And I miss you, And now I wonder…” para imaginarnos a Latrell Spencer (personaje de Terry Crews) cantando en su carrazo mientras intenta ligarse a una de las hermanas que en realidad no es mujer.

Y no es ninguna mentira que todos los amantes de White Chicks se quedaron con ganas de una segunda parte y poder tener más aventuras de los hermanos Copeland. Si ustedes son de ese grupo selecto les tenemos buenas noticias, ya que el mismo Terry ha confirmado que la secuela de la película está en camino, a 15 años de su estreno.

Terry Crews (Latrell Spencer) confirmó la noticia el domingo 30 de junio durante el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, del canal de televisión Bravo, esto cuando una persona le preguntó vía telefónica si alguna vez podríamos ver la segunda parte de ¿Y dónde están las rubias?: “Sabes qué, en realidad lo conseguí con Shawn, y él me dijo: ‘hombre, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en marcha'”, contó Crews, quien enfatizó que esto pasará 15 años después del estreno de la famosa cinta.

Apenas en marzo pasado Terry encendió las alertas de una posible secuela cuando, durante una alfombra roja, alguien le preguntó sobre el tema y contestó que le encantaría formar parte de ella: “¡Me estoy manteniendo en forma para White Chicks 2! Nunca volveré a estar fuera de forma, lo sabes, ¿verdad? Tendré 75 años y diré: ‘¡Aquí vamos, estoy listo para ir!'”. Sin embargo no dio palabras más exactas y todo quedó en un “me gustaría”.