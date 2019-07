Messi explotó contra el VAR y la Conmebol

Lionel Messi es más capitán que nunca. Tras demostrar su liderazgo en el "nuevo grupo" que conformó Scaloni, el astro rosarino se manifestó en contra del arbitraje del ecuatoriano Zambrano y de la organización.

"Hay bronca porque hicimos un gran partido. Fue un esfuerzo muy grande que no mereció terminar de esta manera. Ellos se encontraron con el primer gol cuando no lo merecían", comenzó en su análisis el delantero del Barcelona y continuó con una sorpresiva declaración contra la organización: "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que ha nada porque maneja todo Brasil".

"Todas las boludeces se cobraron a favor para ellos. Hubo penales pelotudos durante toda la Copa y hoy ni siquiera consultaron el VAR", insistió la Pulga en una rueda de prensa en la zona mixta y dejó un claro mensaje para lo que se viene: "Ojalá que respeten a estos chicos, porque demostraron que aman a la Argentina de verdad. Acá, hay futuro".

Con relación a lo sucedido en el Mineirao, el ídolo del Blaugrana reconoció que hubo "dos tiros en los palos y el penal que no nos cobraron". "Da bronca, porque son jugadas que te van sacando del partido. El árbitro no fue justo. Nos faltó el respeto con el arbitraje que hizo, aunque no es excusa", argumentó el atacante.

Como el próximo año la Albiceleste tendrá una nueva revancha en una nueva edición de la Copa América que se organizará en sociedad entre Argentina y Colombia, Messi aclaró que después de la participación en Brasil, "empezó algo nuevo". "Hay una camada buena que demostró que ama a la Selección con una base muy importante. Ojalá se los respete y que no le empiecen a dar con todo. Creo que hay futuro", insistió.

Para la tranquilidad de los hinchas, el mejor jugador del planeta aseguró que seguirá insistiendo en la búsqueda de su objetivo con la camiseta celeste y blanca. "Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar de algún lado, lo voy a hacer. Siempre los voy a acompañar", concluyó.