Dispar percepción de cómo marcha la economía

El crecimiento del país destacado por el Indec en 2,6%, la baja inflación y la estabilidad de las últimas semanas del dólar se perciben en forma disímil desde distintos sectores jujeños. Para la Cámara del Comercio Exterior hay flexibilidad en la venta a crédito pero es aún tibia. Uocra considera que no se percibe porque aún no hay obras; para el Centro de Empleados de Comercio tampoco porque siguen los despidos; y el comercio plantea que no hubo cambios pero que reactivó el aguinaldo.

Sucede que desde Indec se anunció que en mayo la actividad económica aumentó 2,6% respecto de mayo 2018. Se sumaría a una inflación en baja y el dólar, que pese a la suba reciente, se mantenía estable.

Para el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Jorge Gurrieri, este crecimiento no se percibe de inmediato en la calle, sin embargo, estimó que al recorrer los comercios percibe que se empieza a vislumbrar la estabilidad. Agregó, sin embargo, que es muy reciente, que se escucha a los funcionarios y economistas anunciar que estamos empezando a salir de la crisis pero no es tan rápido.

"Los proveedores, como también están flojas las ventas, nos hacen cobros a plazos, que eso ya se había perdido. Fui a hacer una compra y dieron plazo a 30, 60 y 90 días. O sea que empiezan a mantener los precios y a aparecer un poquito el crédito sin tasas de interés, antes era de contado, la gente se cubría por el tema del dólar y al estabilizarse empiezan a cambiar las economías comerciales", dijo Gurrieri.

No hay obras

Por otro lado, desde la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) no perciben tal mejora. "Tenemos inconvenientes por los sueldos atrasados de los compañeros de los meses de junio, julio y el aguinaldo. A nivel institucional, gremial, sindical de la Uocra no percibimos que haya una mejora económica porque sino no estarías en la disyuntiva de tener los sueldos atrasados y tendríamos una reactivación de la obra pública", precisó Carlos Cárdenas, referente de la Uocra. Planteó que al hablar de obras se refiere a la construcción de viviendas, de escuelas, alumbrado público, agua y luz, que aseguró no hay nuevas ni iniciadas.

"En la construcción percibimos que no hay crecimiento, y no ha impactado en la construcción lo que tiene que ver con la compra de materiales", precisó. Dijo que la Cámara empresarial de la Construcción coincidirá en que no hay nuevas obras para empezar excepto la del proyecto en la zona de la exterminal.

Continúan los despidos

En tanto, para el referente del Centro de Empleados de Comercio (CEC) Miguel Mamaní si el dólar sube aumentan los precios y si baja no, y estimó que el tema de la inflación deja mucho que pensar porque entiende que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. "Las ventas siguen cayendo, creo que es una cuestión de campaña que no impacta de manera positiva a la gente, es lógico que en época electoral haya indicadores de crecimiento",

"Seguimos teniendo la dificultad de siempre, la suba de las tarifas de los servicios públicos. Las plantas automotrices están tratando de sacarse los autos con ofertas pero lamentablemente no hay quien pueda acceder a ese beneficio", aseguró aunque admitió que siendo del peronismo le cuesta ver una gestión positiva por el desempleo.

"Todo el tiempo hay desvinculaciones, acuerdos, y a su vez cada vez más los sueldos se pagan atrasados, en cuotas, hay muchos compañeros que hasta hoy tienen dificultades para pagar en cuotas el sueldo anual complementario. Explicó que hay una realidad muy diferente a la que percibe el oficialismo". Explicó que hubo despidos y que el empleo en negro es la forma de precarización propia de la época de crisis. "Vemos uno o dos despidos por día, siempre vemos en los comercios", aseveró.

Se reactivó el consumo

En su experiencia como comerciante más allá de integrar la Cámara de Comercio de Jujuy, Claudia Galante encontró que hay una cierta reactivación del consumo que atribuyó al pago del aguinaldo, el turismo y el regreso de estudiantes que viven de otras provincias por el receso invernal. En su comercio y debido a que se acerca agosto, por su rubro que incluye la venta de sahumerios que demandan por la Pachamama, repuntaron las ventas. “El aguinaldo activó el consumo, la gente paga las cuentas primero y claramente se nota cuando cobran, al otro día hay un bajón y lo que queda lo consumen, porque aunque digan que la inflación está más o menos parada, en tres días vuelven a aumentar las cosas”, precisó Galante. Pese a ello percibió que con proveedores requieren pagos y que los créditos para préstamos están muy caros y debido a que las cargas son altas al igual que los servicios, el pago absorbe todo. Instó a las pymes a sumarse a la Cámara para el fortalecimiento del comercio, buscando formularios en Tantha Sara de Alvear.

Las opiniones

