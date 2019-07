El jujeño relator en el Mundial de Fortnite

NICOLÁS "SILVER" CARRASCO / PARTE DEL EQUIPO QUE TRANSMITIÓ LA COPA DE FORTNITE.

El fin de semana cientos de gamers de distintas partes del mundo participaron del Mundial de Fortnite, que entre los protagonistas tuvo a un argentino entre los 5 mejores, y que con tan solo 13 años se alzó con 900.000 dólares en premios. Marcando que la industria de los videojuegos ha florecido y avanza hacia distintos rubros que antes eran impensados. Es ahí que entra en la historia Nicolás Carrasco (alias "Silver"), un jujeño de 26 años que, de organizar campeonatos locales de League of Legends (LOL), relató para Latinoamérica el mundial del popular videojuego a través de los canales oficiales de Fortnite en YouTube y Twitch.

Todo comenzó cuando "Silver", como es conocido en el gaming de Jujuy, estaba organizando la Liga Jujeña de otro juego muy popular, el LOL, y a último momento tuvo que reemplazar a uno de los relatores. Y no sólo le gustó hacerlo, sino que salió bien. "La gente en las redes sociales me felicitaba" dijo Nico Carrasco a El Tribuno de Jujuy. De ahí en más, "se convirtió en una bola de nieve que no dejó de crecer", dijo.

Desde esa experiencia de corto alcance, a llegar al Mundial de Fortnite y transmitir para toda Latinoamérica desde San Pablo (Brasil) "fue inesperado, venía relatando partidas pequeñas, nunca de tanta magnitud", dijo. Es que "Silver", antes de eso había trabajado en ligas de LOL, Fortnite, Overwatch, entre otras, pero de mucho menor impacto. En las que continuará trabajando luego del exitoso paso mundialista.

La retransmisión fue para una compañía, a cargo de la licencia del videojuego a nivel regional, que salió en vivo por las cuentas oficiales de Twitch y YouTube, pero las últimas partidas "salimos en vivo por Espn", lo que fue inesperado. Es que se dieron cuenta gracias "al aviso de la gente en las redes sociales y WhatsApp que nos enviaba mensajes".

Para Nicolás, y sus compañeros de transmisión Bruno Barnaldi ("Barnaldi") de Argentina y Rodrigo Grance ("Rowem") de Paraguay, fue una verdadera experiencia de TV, ya que estaban en un estudio equipado y decorado con la temática de Fortnite, y "una pantalla gigante desde donde hacíamos el relato, igual que en una producción televisiva".

Alrededor de los videojuegos, y de los denominados deportes electrónicos (esports) hay mucha estigmatización y existe un amplio debate acerca de si es un deporte o no, pero lo cierto es que millones de personas y muchísimo dinero gira a nivel global.