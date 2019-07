Padres tomaron el Colegio Secundario de Tusaquillas

Padres de alumnos del Colegio Secundario Nº 11 de Tusaquillas, departamento Cochinoca, decidieron tomar el establecimiento para pedir que las obras vuelvan a reactivarse.

Los padres afirmaron que "el colegio sufre distintas necesidades, si bien es cierto que se logró terminar una primera etapa, aún falta la segunda parte de la obra, como ser: una dirección, una secretaría, un aula para los profesores y otras obras menores".

Por otro lado, en la puerta del establecimiento, los padres informaron que llegaron a esa difícil decisión por la falta de respuestas del Gobierno y las complicaciones que viven los alumnos. "En invierno tenemos temperaturas muy bajas, por lo que es necesario que el Gobierno deje de prometer y terminen con la obra, ya que esto es muy complicado para los chicos puesto que muchos llegan a enfermarse o faltar por las difíciles condiciones climáticas".

Asimismo, dejaron en claro que llegaron a esta situación para que "el Gobierno nos escuche y puedan darnos una solución, ya que no sólo nuestros hijos la pasan mal, sino también los profesores que les cuesta venir hasta acá y no tienen un ámbito adecuado de trabajo o para las personas que deben cocinar en condiciones extremas de frío por no tener todo terminado".

Por último, los padres adelantaron que las medidas seguirán hasta que puedan ser escuchados y les den una respuesta positiva a las necesidades de los alumnos de esa comunidad puneña.

Piden paritarias

En tanto en la capital jujeña, los gremios docentes junto a los que integran el Frente Amplio Gremial se reunirán hoy para analizar la falta de convocatoria a la negociación paritaria correspondiente al segundo semestre.

Hace varios días atrás los gremios docentes se expresaron públicamente exigiendo la inmediata reanudación de las negociaciones para abordar el aumento salarial correspondiente al segundo semestre del año. Los docentes anticiparon que solicitarán un aumento del 20 %.

El resto de los gremios que componen el Frente Amplio Gremial indicó que es necesario retomar las paritarias y también las mesas de trabajo sectoriales. Pidieron además participar del proceso de pase a planta permanente para los empleados estatales.