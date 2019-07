Piden ampliación del programa "Jujuy Góndola"

Es que la medida sigue alcanzando sólo a empleados estatales y no a privados y beneficiarios de planes sociales.

Por Luis Caraballo

Tras el anuncio del Gobierno provincial sobre la reimplementación del programa "Jujuy Góndola", asociaciones civiles expresaron el poco alcance que tiene la medida y pidieron que pueda ampliarse a otros bancos que nuclean a más personas, como jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores del ámbito privado.

El programa "Jujuy Góndola" únicamente regirá dos miércoles por mes hasta fines de año, culminando el 25 de diciembre.

A su vez, resaltaron la información imprecisa con la que se comunicó e incumple con la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 4, que expresa: "La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones".

Es que en el anuncio que hizo Juan Carlos Abud Robles, ministro de Desarrollo Económico y Producción, la semana pasada, dijo que "estamos tratando de que comience el miércoles que viene (por mañana), vamos a ver si llegamos con los convenios firmados, pero de todas maneras si no es posible esto, en el mes de agosto y en lo que queda del año 2019 va a tener vigencia este programa con un descuento del 30 %", sin precisar el programa pero sí lo oficializaba.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Alicia Chalabe, de Codelco, dijo que "en el interior de la provincia hay niveles importantes de pobreza donde las personas que tienen una asignación familiar cuentan con una tarjeta de otro banco. La medida está destinada a una categoría especial de consumidores que son los empleados estatales. El alivio que va a producir en la canasta básica no va a ser para los sectores más vulnerables y que son los que menos cobran".

"No tienen que ver con una política de fondo donde se presente disminuir el costo de la canasta básica y con eso atenuar la inflación general, sino que me parece que son medidas electorales. Uno se pasa describiendo las situaciones y lamentablemente no impactan de fondo y de lleno sobre la política económica que le permita a la gente tener capacidad de comprar y consumir productos básicos", sostuvo Chalabe.

También resaltó que, con la extensión del programa "Ahora 12" que se anunciaría hoy y con el que se podrá adquirir pasajes aéreos, por micros y la compra de muebles, las medidas son "paliativos, se supone que van a impactar en la gente a la hora de votar".

Información imprecisa

Desde la ong UCU Jujuy expresaron que el anuncio realizado no tuvo claridad y generó ciertas dudas de cuándo comenzaría y cuándo terminaría. Patricia Tabera, titular de UCU Jujuy, explicó que "lo que les criticamos es la falta de información de esta oferta porque estaba lleno de imprecisiones el parte de prensa del Gobierno. Pedimos que se dé la información claramente detallada y no llena de circunstanciales. Hay dudas todavía de cuándo empieza, entonces yo remarco imprecisiones para ver si precisan las fallas".

"En general celebramos cualquier medida que intente alivianar el bolsillo del consumidor. Me hubiera encantado que siga el descuento de antes. Considerando que era eso o nada, dieron el 30%. Esto es una economía de libre mercado, entonces la oferta se hace por voluntad, nosotros vamos a observar que se cumpla", sostuvo Tabera.

“No tuvimos ningún problema”

Diego Suárez, secretario de Desarrollo Industrial y Comercial de la Provincia, explicó en el programa radial “Jujuy es Producción” cómo está pensando el nuevo programa anunciado la semana pasada y los alcances que esperan obtener a raíz de la primera etapa cumplida.

“Hemos sacado "Ahora Góndola 2’ con la diferencia del primer "Ahora Góndola 1’ que era la devolución del 50% y ahora es la devolución del 30% y hemos hecho un enorme esfuerzo de mantener el tope de dos mil pesos, esto llevado a números de caja de supermercado, antes tenías que comprar cuatro mil pesos en mercadería y ahora cuando vas a comprar a Carrefour, Vea, Comodín o Día, con la compra de seis mil pesos se te devuelve el 30%”, sostuvo el funcionario.

Añadió que “la primera etapa la verdad que nos sorprendió a todos por el impacto que tuvo y la recepción, y aparte por la parte técnica. La rapidez de la devolución en algunos casos. Hemos tenido devolución en 48 horas. No hemos tenido ningún problema en la devolución del dinero, los supermercados han adaptado la rotación de su stock a la demanda”, recordando el último miércoles del mes de junio que estuvo en vigencia.