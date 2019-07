Mañana de 15 a 21 en La Hilandería -avenida Bolivia 1685- se llevará a cabo el Primer Encuentro de Directoras de Teatro de la Provincia de Jujuy denominado "Una escena propia" organizado por directoras de Jujuy autoconvocadas. La docente, directora y actriz Silvina Montesinos, quien integra el grupo organizador de la iniciativa, en diálogo con El Tribuno de Jujuy brindó detalles de esta actividad que se realiza en forma autogestiva y colaborativa.

Las interesadas podrán solicitar la ficha de inscripción en encuentrodirectorasteatrojujuy@gmail.com.

Así en primera instancia se refirió a la génesis de esta convocatoria que ya cuenta con más de 30 directoras jujeñas inscriptas, "integramos un colectivo que se va gestando desde el año pasado, su fundación fue en Córdoba donde nos juntamos algunas directoras de distintos puntos del país en el mes de febrero y comenzamos a pensarnos como mujeres haciendo teatro en el rol de la dirección, luego hubo otro encuentro ya con la presencia de 70 directoras en mayo que devino en un encuentro nacional abierto en noviembre también en Córdoba con la participación de más de 200 directoras de todo el país. Y aquí se determina la realización de un nuevo Encuentro Nacional de Directoras de Teatro en Tucumán el 17, 18, 19 de agosto. Y aquí cada provincia deberá llevar una propuesta o su mirada sobre el rol de la mujer en la dirección en su territorio y con ese objetivo nos juntamos ahora las jujeñas", explicó.

Luego habló sobre las metas que persiguen con el encuentro en Jujuy, "la idea es mirarnos, conversar sobre cómo nos autopercibimos en el rol de dirección. Las mujeres hacemos muchos roles en teatro pero lo que sucede es que el papel de director está muy ligado a figuras patriarcales, entonces, apuntamos a desenmarañar las cualidades del rol y tratar de pensar esa figura desde otro lugar. Ese rol asumido por mujeres es reciente en Jujuy (en otras provincias no tanto), de ahí que resulte importante reflexionar sobre el tema, mirarnos nosotras, poder decir qué opinamos, qué experiencias hemos tenido o qué malestares hemos sentido, cómo podemos nombrar lo que hacemos, armar un glosario nuevo sobre conceptos teatrales desde el punto de vista de la mujer considerando que a quienes miramos siempre para poder desempeñar ese rol fue a varones". Y agregó: "Queremos vincularnos de otra manera con el teatro desde la mirada de mujer, revisar cómo creamos y cómo nos relacionamos con los otros roles. Muchas asumimos tareas de dirección y no nos podemos autonombrar como directoras porque no nos percibimos de esa manera pero analizando todas las tareas que realizamos nos damos cuenta que asumimos la labor. La idea también es generar redes de circulación de información y además formarnos como directoras entre nosotras, ver la labor de las compañeras y generar laburo mancomunado".

"Una escena propia"

Y refiriéndose a la denominación del encuentro "Una escena propia", contó: "Durante los encuentros en Córdoba analizamos bibliografía y leímos ‘Una Habitación Propia’ de Virginia Woolf, un texto de los años 30 donde a ella consultada sobre qué necesitaría una mujer para escribir más novelas contesta que requiere tener autonomía en cuanto a sus recursos y necesita una habitación propia. El mandato de mujer es el de estar al servicio, está para contener, para ayudar, para criar, para cocinar y esos mandatos no hay que asumirlos como naturales, hay que encontrar un espacio propio, para generar creación. Por eso tomamos esa referencia y titulamos el encuentro así, porque buscamos una escena propia".

Después contó que se espera la presencia de cerca de 50 directoras jujeñas, "que ya han asumido ese rol o que tengan intensiones de hacerlo. Jujuy tiene una presencia enorme de mujeres haciendo teatro, lo que no sucede en otras provincias y somos muchas directoras", indicó.

"Esperamos que puedan venir colegas de otros departamentos, de otros lugares, de las distintas regiones", añadió.

Finalmente, destacó que decidieron hacer el encuentro en La Hilandería, "porque es la sala de teatro del Profesorado de Teatro con una trayectoria de más de 20 años y la comunidad allí es enorme, muchas de las mujeres que hacemos teatro estamos ahí como estudiantes, como docentes o como egresadas, es un espacio emblemático de encuentro donde se gestan grupos y proyectos", concluyó.

El equipo organizador del Primer Encuentro de Directoras de Teatro de la Provincia de Jujuy está integrado por 16 personas y está encabezado por Silvina Montesinos, Fabiola Vilte, Fabiola Quintos, Agustina Orquera, Silvia Gallegos, Renata Kulemeyer, Andrea Bonutto y Flavia Molina.