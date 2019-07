Cordoba: no le permitieron ingresar a un boliche por no ser "de la onda"



Una mujer difundió el audio que le mandó un trabajador de relaciones públicas del boliche Divi en Córdoba en el que le dice por qué no le dieron invitaciones VIP tal como le habían prometido.

"No lo tomes a mal, pero te tengo que decir las cosas para que entiendas por qué los retuvieron en la entrada. Esa chica no es de la onda de Divi, no está para entrar al boliche. Sino, están mal dados los VIP. Es una carpa VIP, tiene que ser gente para eso. Esa chica ni siquiera está para pasar. Sé que es tu amiga, pero a Divi va cierta clase de gente de una onda que no es para todos. Si sabía que el VIP era para ella no te lo doy. Hasta dudo (que pudiera entrar) con la general normal", dice el hombre en el audio.

La joven contó en las redes sociales cuál fue la situación: "Me tenía que bancar que el pibe se me tirara pidiéndome constantemente que le diera un beso, y para no ir sola le pedí a mi amiga que me acompañe a buscar el VIP. Fue a las horas que me envió el audio diciendo las barbaridades que ustedes pueden escuchar y encima justificando que son estrategias del boliche", posteó la joven.



El abogado de la denunciante, Sergio Cortés, explicó a Cadena 3 que iniciaron "una denuncia penal", y marcó que su clienta "sólo fue a acompañar a su amiga".

"El señor, una hora después, le envía un audio de WhatsApp que fue publicado en las redes, donde se dirige de forma despectiva a mi clienta, justificando que el boliche no la podía dejar entrar por su aspecto físico", señaló.

"Consideramos que se pudo equivocar, y se puede solucionar con unas disculpas frente a la damnificada y un resarcimiento para remendar el daño provocado, porque un audio de esas características afecta mucho a la autoestima y la estabilidad mental de la persona", agregó el letrado.