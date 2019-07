Nuevamente las escuelas de Jujuy están en el centro de la escena, ya que muchas son las que necesitan diferentes obras y las respuestas se hacen demorar, causando el enojo de la comunidad educativa y de los padres de los alumnos.

La Escuela n° 34 “Pedro José Portal” de La Ovejería hace tiempo que viene solicitando mejoras en los baños, ya que solo funcionaban con uno para todos los alumnos. Así mismo, se esperaba que durante el receso invernal se pudiera avanzar en obras para los nuevos sanitarios.

Los padres informaron la difícil situación que viven y contaron como fue la sorpresa al ver que los baños eran químicos y aún no se había avanzado en el tema de obras. “El domingo a las 18.00 llegaron los baños químicos y en un mal estado, un descarte total, por eso decidimos que no haya clases, ya que no tenemos baño y no tenemos agua”.

Asimismo, los papás dijeron que hay personas trabajando, pero que no ven avances en las obras. “Están todos los huecos abiertos y el olor sale y por eso decidimos que no vamos a mandar a los chicos. En una semana no lo van a arreglar y de la forma que lo están arreglando es un trabajo que están haciendo al vicio”.

Los padres dejaron en claro que van a esperar los avances de las obras para volver a mandar a los chicos a clases.