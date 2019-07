Mendieta explicó porqué se bajó de la precandidatura: “no se podía perder un solo voto”

A menos de dos semanas para las elecciones Paso en todo el país, el Partido Justicialista de la provincia sigue adelante con su interna para conseguir el representante único para octubre, pero cada vez con menos competidores y una evidente polarización entre dos precandidatos.

El ahora ex precandidato a diputado nacional, Adrián Mendieta, decidió contar en su red social los motivos por los que decidió bajarse de la interna. “Saben que se me hacía muy difícil sostener una candidatura yendo con boleta corta. Y no lo digo sólo por los escasos recursos de campaña con los que contamos, sino por lo que representaba simbólicamente competir en una elección por un lado contra lo que el Partido Justicialista decidió a nivel nacional, y por el otro contra mi ex compañero de fórmula en las recientes elecciones provinciales, hace tan sólo 1 mes”.

Por otro lado, el intendente de El Carmen hasta diciembre próximo, marcó que luego de la buena elección de junio, primó los intereses personales por delante de la construcción. “Las ambiciones personales, la falta de palabra y algunas cosas de las que es mejor no hacerse eco, nos llevaron a una situación insólita de cara a agosto. Por lo que nuestro espacio, que integran muchísimos compañeros y compañeras de toda la provincia, decidió hacerse a un lado de la pelea”.

En otro tramo de su carta, el ex candidato a vicegobernador por el PJ, explicó que su lista podía restarle votos a la fórmula presidencial y eso era ir en contra de sus candidatos. “En este caso, no había dudas de lo que había que hacer: la posibilidad de que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner perdiera un solo voto por la división local, no dejó márgenes para otra postura”.

Por último, Mendieta dejó en claro que para más adelante se deberá discutir el tema de la renovación y contar con gente nueva en el PJ. “Para más adelante quedarán las discusiones internas y esa idea que tanto nos convoca que es la renovación generacional del peronismo: a lo largo y ancho de la Provincia me he encontrado con muchísimos jóvenes que quieren lo mismo y mi compromiso es seguir adelante por ellos”.