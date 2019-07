El canotaje cerró ayer su participación con otra jornada inolvidable en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la que cosechó una medalla de cada color, incluido el emotivo triunfo de la platense Sabrina Ameghino en la prueba de K1 200 metros.

Además, la dupla integrada por Magdalena Garro y Brenda Rojas consiguió la plateada en la prueba de K2 500 metros, mientras que Rubén Rézola se llevó el bronce en el K1 200 metros, celebrado en la pista de la Albufera de Medio Mundo de la capital peruana.

Las lágrimas y los aplausos se los llevó Ameghino, que a sus 38 años y quizás en sus últimos Juegos logró su mejor resultado deportivo.

En su quinta participación Panamericana, la platense cumplió una soberbia actuación para llegar antes que sus rivales en un tiempo de 42s979. La canadiense Andréanne Can Langlois y la mexicana Beatriz Briones la escoltaron.

Fue el octavo oro cronológicamente para la delegación "albiceleste", que festejó en forma especial este logro, y se emocionó cuando Ameghino subió a lo más alto del podio y escuchó el Himno Nacional entre lágrimas.

"No entiendo nada, estoy re contenta. Miré para el costado para estar segura, pregunté a ver si había ganado, pero no puedo más de la felicidad", afirmó Ameghino, mamá de Vera, que cumplirá los 15 años en un mes.

Más temprano, Garro y Rojas quedaron por detrás del binomio canadiense con un tiempo de 1 minuto 46 segundos y 932 milésimas, pero lograron adelantarse a México, para repetir la presea que Keresztesi y Ameghino habían logrado en los Panamericanos de Toronto 2015.

"Fue una carrera muy dura, pero estamos muy felices por el resultado que se dio. Faltando cien metros me quedé dura y la pala del lado derecho rozaba el agua porque estaba destruida", afirmó Garro en declaraciones a TyC Sports.

"Salimos a buscar el oro, pero cuando empezamos a ver que las mexicanas se acercaban empezamos a apretar porque no queríamos perder la plata que ya teníamos desde que arrancó la carrera", indicó Brenda Rojas en declaraciones a la prensa en la víspera.

La dupla, ahora, viajará a España durante tres semanas para preparar el Mundial en Hungría, buscando la plaza de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y el palista santafesino Rézola, de 28 años, acumuló un bronce más en la prueba de K1 200 metros, con un tiempo de 35.996 segundos. La dorada quedó en manos del canadiense Dominik Crete (35.456) y la plateada fue para el ecuatoriano César De Césare (36.906).

El canotaje, así, cerró su participación con su 48ava. medalla histórica (seis en éstos Panamericanos), que lo ubica como uno de los deportes que más preseas le dio a la Argentina.

Y nuevamente llama la atención que desde este deporte se aporte tantas medallas cuando no tiene el fuerte respaldo económico de otros ni la popularidad.

Beach vóley

La dupla argentina de beach vóley femenina conformada por Ana Gallay y la debutante Fernanda Pereyra logró ayer la medalla de plata al perder la final de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, con el binomio estadounidense integrado por Karissa Cook y Jace Pardon por 2 a 1.

El encuentro se desarrolló con tres sets (14-21, 22-20 y 15-10) y las jugadoras nacionales sumaron una nueva medalla de plata tras 48 minutos de juego en la pista 1.

Argentina cerró su participación con victoria frente a Guatemala (2-0), Nicaragua (2-0) y Canadá (2-1) en la fase preliminar del grupo D, Chile (2-0) en los cuartos de final y Cuba (2-0) en la semifinal que le aseguró una presea.

Gallay, quien disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, ganó la medalla de oro junto con Georgina Klug en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015.

Por su parte, la pareja argentina de beach vóley masculino se quedó ayer con la medalla de bronce al vencer a su par de Canadá.

La dupla compuesta por Nicolás Capogrosso y Julián Azaad se impuso en dos sets por 21-17 y 21-18 ante Aaron Nusbaum y Michael Platinga. Argentina había clasificado sin problemas en la ronda preliminar al vencer a Trinidad y Tobago, El Salvador y Estados Unidos.

En cuartos de final, derrotó a Uruguay, pero en las semifinales perdió 2-1 frente a México y se quedó sin chances de ir por el oro.

Se le dio Molinari



El santafesino Federico Molinari ganó ayer la medalla de bronce en la final de anillas de gimnasia artística de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Molinari, de 35 años y ganador del diploma olímpico en Londres 2012, culminó tercero con 14.066 puntos; segundo fue el brasileño Arthur Zanetti, con 14.400, y el vencedor fue el mexicano Fabián de Luna con 14.500.

Molinari logró así su primera presea en Juegos Panamericanos en su quinta participación luego de competir en los de Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

El santafesino, quinto en anillas en Toronto 2015, logró una medalla en esta prueba en Juegos Panamericanos para Argentina luego de veinte años ya que el último que subió al podio fue Sergio Alvariño (plata en 1999).

En declaraciones a TyC Sports se mostró emocionado por el logro y luego, en plena transmisión en vivo, le pidió matrimonio a su mujer con quien vive hace 15 años y tiene dos hijitos. La respuesta fue positiva, entre lágrimas.

Boxeo



El salteño Ramón Quiroga se quedó ayer con la medalla de bronce en la categoría mosca del boxeo masculino en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El púgil argentino no accedió a la final, dado que perdió de manera categórica con el dominicano Rodrigo Marte por un marcador de 5 a 0, en la categoría de 52 kilos.

Quiroga le había ganado al mexicano Miguel Angel Capilla Flores, pero casi no tuvo respuestas frente al dominicano en la pelea que se desarrolló en el Coliseo “Miguel Grau” de la capital peruana.

El boxeador es entrenado por Pablo Chacón, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 1996 y ex campeón mundial peso pluma.

Por su parte, la cordobesa Leonela Sánchez se aseguró una medalla en su categoría hasta 57 kilogramos, después de vencer ayer a la colombiana Jenny Marcela Arias Castañeda de Risaralda por la semifinal del certamen.

La argentina, que dio una verdadera muestra de boxeo sobre el cuadrilátero, irá por el oro panamericano.