A todo o nada. San Francisco Bancario recibe a Monterrico San Vicente hoy desde las 16 en el estadio “Ernesto Escalante” de club Arrieta con el arbitraje de Emilio Chocobar y las asistencias de Ezequiel Campbell y José Paredes por los octavos de final de la Copa Jujuy.

El conjunto dirigido por Rodrigo “Maya” Ávila viene de levantada en este torneo, logró dar vuelta, en dos ocasiones, un resultado que le era adverso pudiendo avanzar por la vía de los penales, ante Herminio Arrieta al que superó por 4 a 2 y ante Mitre de Calilegua por 4 a 3. Continúa invicto en el torneo. Por eso buscará seguir por la misma senda, aunque hoy no podrá contar con Gabriel Fernández y Alejandro Jacú por haber sido expulsados durante el último encuentro ante Mitre, ingresan Ariel Chaile y Luciano Velázquez respectivamente.

“Veníamos probando con estos jugadores en el torneo local y nos dejaron conformes, son muy jóvenes para tamaña responsabilidad pero demostraron dentro del campo de juego que pueden cumplir con lo que les pedimos, ojalá nos vaya bien este miércoles, sobre el resto del plantel están todos en condiciones de jugar, no tenemos lesionados, el ánimo es el mejor”, afirmó el entrenador del “verdolaga”.

Respecto a la Copa Jujuy manifestó que es un torneo que se puso lindo y que va ganando prestigio, más que nada por los premios que otorga, “saldremos a ganar el partido, esperamos que Monterrico traiga gente, se juega un miércoles, medio complicado para que la gente asista pero esperamos que la gente nos acompañe”, subrayó.

Consultado sobre si conoce algo del rival dijo que no sabe casi nada, que conoce a algunos jugadores de Monterrico porque los dirigió o porque los enfrentó: “Sabemos poco del rival, no lo vimos jugar, pero dependemos de nosotros y eso lo haremos valer dentro de la cancha. Este es un plantel joven con mucha dinámica y actitud”, expresó Rodrigo Ávila después de la última práctica esperando el duelo de hoy.