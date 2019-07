Con tintes de revancha. Monterrico San Vicente afrontará hoy desde las 16 en el estadio "Ernesto Escalante" un partido crucial ante San Francisco Bancario por los octavos de final de la Copa Jujuy con la ambición de consolidar su juego y el gran momento que lo tiene como un equipo auspicioso en la Liga Departamental, escolta de Atlético El Carmen, para poder superar el trago amargo con el que quedaron en la edición 2018 donde fueron eliminados en las semifinales en la que justamente empató 2 a 2 contra el "chacarero" y en la larga tanda de los penales derrochó dos tiros que lo dejaron sin la final tan buscada.

Emiliano Bruno, emblemático defensor y actualmente entrenador del "tabacalero", vive con mucha expectativa esta definición que se jugará en Ledesma.

"Esta es una semana diferente a las demás, se nos acortaron los tiempos de trabajo, pero igual ya lo venimos planificando desde el partido con Puesto Viejo donde nos dedicamos a diagramar plenamente a que los muchachos lleguen de la mejor manera para jugar con Bancario. Sabemos como fue la llave anterior, el partido que tuvieron con Unión Calilegua y cómo fue todo el desarrollo. Por eso en la semana estuvimos tomando los recaudos necesarios y hoy -por ayer- terminamos de ultimar detalles para estar bien preparados para jugar en Ledesma", comentó el DT bonaerense.

En referencia a la presión que ejerce este cruce donde sólo uno de los dos podrá continuar en carrera admitió que "el hecho de saber que tenemos 90' para ver quién pasa y quién sigue, nosotros ya la afrontamos a la Copa Jujuy el año pasado y nos tocó quedarnos en semifinales y ahora estamos más preparados, venimos en un buen nivel jugando cosas importantes y el grupo está consciente, sabe que es a matar o morir por eso vamos a tratar de dejar todo en la cancha", afirmó.

Sin embargo, Bruno fue optimista al manifestar que "la idea es hacer lo que venimos haciendo, todo lo trabajado en la Liga Departamental sin salirnos del libreto, estos siempre son partidos especiales, pero uno desde los físico y anímico entregará un poco más porque es a eliminación directa. Además, seguramente el marco de la gente será diferente al de los partidos de la Liga. Esperemos sacar provecho de eso y que salgamos victoriosos".

Asumiendo la responsabilidad que conlleva este enfrentamiento el zaguero central también confesó que "sabemos que Bancario es un equipo plenamente conformado por jugadores de la zona, y conocemos quién puede hacer algún tipo de desequilibrio, no vamos a develar esa información y nos la guardamos para nosotros, pero los tenemos estudiados, recabamos información de varios lados así que vamos bien preparados para mañana", contó en alusión a su rival en los octavos de final del certamen provincial.

La envergadura de la competencia genera mayor entusiasmo y por ello el adiestrador de Monterrico San Vicente dijo que "hay mucha expectativa por eso invitamos a toda la gente a este gran espectáculo, sabemos que es la segunda edición de la Copa Jujuy, el año pasado fue muy exitosa y esperemos que nos acompañen porque los muchachos necesitan sentir ese respaldo ya que en el día a día dejan muchas cosas de lado y sentirse acompañado también es gratificante. Y todo aquel que quiera alentar al club bienvenido sea". (Sebastián Castro)

Matorras en duda

El equipo "tabacalero" ayer por la tarde realizó los últimos minutos de fútbol donde por cuestiones laborales no estuvo presente el defensor Darío Matorras, pero aguardarán hoy para ver si puede estar o no a disposición entre los once.

Emprenden viaje a Ledesma

Los dirigidos por Emiliano Bruno esta tarde a las 13 viajarán rumbo a Lesdema para llegar con tiempo al estadio "Ernesto Escalante" y allí realizar el precalentamiento competitivo. La delegación tendrá a algunos experimentados además del propio técnico y jugador porque también cuenta con Juan Issa y Mario Ovejero que ya tiene una trayectoria marcada dentro del fútbol de esa zona y pasó por el viejo Argentino B.

Asimismo, se espera que un puñado de hinchas "tabacaleros" con mucho sacrificio puedan brindar su aliento en Ledesma.