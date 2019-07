¿Cómo se está llevando adelante la campaña a tan pocos días de las Paso?

El Frente de Todos tiene la particularidad de sumar a todos así que nos dimos a la enorme tarea de recorrer la provincia. En cada localidad convocamos a todos los dirigentes del peronismo y llevar el mensaje de Alberto y Cristina convocando a todos los jujeños y jujeñas a sumarse a trabajar en nuestro equipo. Eso tiene hoy una gran fortaleza, después de la división del peronismo que demostró que si íbamos todos juntos podríamos haber ganado. Hoy la solución es unirnos en un proyecto colectivo que convoque a todos los argentinos y argentinas para poder salir adelante en esta situación crítica que estamos viviendo.

La lista que encabeza es la única que va con la fórmula presidencial Fernández-Fernández. ¿Cuál es el vínculo con Alberto Fernández que hizo posible ser la única lista que va con boleta completa?

A Alberto lo conozco desde hace muchos años, pero desde hace unos meses comenzó a convocarnos a todos los dirigentes que tenemos peso nacional en el peronismo para que nos sentemos a dialogar. Que hoy podamos estar todos juntos fue en gran parte la tarea que empezó Alberto Fernández hace meses atrás convocando, convenciendo, hablando con los dirigentes, limando las asperezas, superando nuestras divisiones. Así que con Alberto tenemos una relación directa y con Cristina también. Con Néstor comencé a trabajar la primera vez que vino a Jujuy cuando me sumé a su campaña y proyecto. Fui parte de leyes que son troncales para el proyecto nacional, como la estabilización de Aerolíneas Argentinas, la Ley de Medios, la 125, participé de todas las leyes de derechos humanos, entre otras. Estar totalmente consustanciada con el proyecto de país que vamos a llevar adelante creo que fue la clave por la cual encabezo la lista oficial y llevo la fórmula.

En Jujuy su lista es la única encabezada por una mujer. ¿Qué opina del rol de la mujer en política?

Creo que las mujeres tenemos que ser más solidarias entre nosotras cuando decidimos participar en política. Creo que nos falta avanzar un poco en espacios de igualdad. Considero que gran parte de los golpes que me ha tocado recibir tuvo que ver con que soy mujer liderando un espacio. Las mismas características que son vistas en una mujer como defectos en los hombres son virtudes. Convivo con los estigmas que me ponen porque soy una mujer pública, trato de ignorar algunos ataques porque sé que lo hacen porque no tienen argumentos.

¿Cómo ve la campaña de sectores enfrentados al frente que usted integra?

Creo que Macri ganó en el 2015 estafando a la gente, prometiendo cosas que nunca cumplió y comprometiéndose a cosas y después hizo todo lo contrario. Creo que es buen momento para ver aquel debate en donde él dijo que iba a controlar la inflación y que no iba a haber desempleo y no sólo no hay más desempleo sino que los trabajadores en blanco están totalmente precarizados. Dijo que no iba a tocar las tarifas y el tarifazo fue el latigazo más fuerte que sufrieron las familias en estos años. Dijo que no iba a quitar derechos y sistemáticamente quitó derechos, le quitó los remedios a los jubilados, quitó las pensiones por discapacidad, quitó las pensiones de madres de 7 hijos. Ganó el 2015 estafando a la gente, en el 2017 lo ganó poniendo la esperanza por delante. Pero en el 2018 cayó toda la mentira y la estafa, hoy la realidad es más fuerte que cualquier cosa, pero ahora asustan a la gente, empezaron una campaña del temor y del miedo.

¿Cree que la estabilidad del dólar tendrá impacto en la campaña?

La estabilidad del dólar se debe a que los factores económicos de la Argentina necesitan que la gente crea que la cosa está un poco mejor para que Macri gane las elecciones. Acá la fuga de dólares no la hicimos los argentinos y argentinas que tienen algún ahorro, acá la fuga de dólares millonaria la hicieron ellos, los socios de Macri. Los grandes ganadores son hoy los empresarios de distribución de energía eléctrica y de gas porque Macri dolarizó las tarifas y liberó el dólar. Eso se financió con la plata de los bolsillos de todos los argentinos.

A los que aún no decidieron su voto, ¿qué les diría sobre lo que hará en caso de tener en nuevo período?

Primero, voy a defender a Jujuy y los intereses de los jujeños por encima de las cuestiones políticas y partidarias. Yo siempre tuve en claro cuál es mi proyecto político, cuáles son los valores y principios que rigen mi carrera política, pueden esperar de mí la honestidad. Yo no