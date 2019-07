Luego de conocerse las graves acusaciones que pesan sobre cinco efectivos policiales que pertenecían a la Brigada de Investigaciones de la ciudad de Perico, nuestro diario dialogó en forma exclusiva con uno de los denunciantes de estos hechos, quien se mostró preocupado por la "persecución" que dice sufrir.

Hay que recordar que todo comenzó la semana pasada durante la feria judicial, cuando el fiscal habilitado Darío Osinaga recepcionó la denuncia de un joven por supuestas "torturas" que habría sufrido dentro de la dependencia policial, luego de haber sido detenido por un hecho que según lo explicó en conferencia de prensa el propio fiscal, sería excarcelable.

Las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, dieron cuenta que los elementos probatorios con que contó el fiscal, serían más que suficientes para ordenar la inmediata detención de los cinco efectivos de la Brigada.

Durante la feria judicial no se substanciaron otras denuncias por "violencia institucional" en contra de los mismos efectivos, que según supo nuestro diario, pero ingresaron en esta semana y ya la causa quedó a cargo del fiscal especializado Diego Cussel.

En medio de las acusaciones, en las redes sociales empezó a circular el sobrenombre de una persona con residencia en la ciudad de Perico y que a fines del año pasado había denunciado a los efectivos, luego de ser detenido sin una orden judicial y disparado a quemarropa en el brazo izquierdo con balas de goma.

Se trata de Ricardo "Pitanga" Gutiérrez, a quien los efectivos lo acusan de integrar una peligrosa banda dedicada a cometer supuestos hechos delictivos.

"A fines de diciembre del año pasado me detuvieron y me quisieron incriminar en un robo a un camión frigorífico. Amenazaron y golpearon a un chico que ni siquiera me conoce para que me inculpe. Yo para esa fecha estaba detenido y la Justicia lo comprobó", dijo Gutiérrez.

"La policía se encarga de que mi nombre y mi apellido sean estigmatizados, que mi persona sea sinónimo de un delincuente o de un malviviente, como les gusta decirme. Quiero decirle a la sociedad que si en un momento de mi vida me equivoqué, yo ya pagué y ahora trato de seguir mi vida junto a mi familia", dijo Gutiérrez.

Al ser consultado sobre los rumores que circulan en las redes sociales, sobre las otras denuncias en contra de los efectivos fue realizada por los allegados a Gutiérrez, el hombre le dijo a nuestro diario que no conoce a los otros denunciantes, "yo solo conté la situación de violencia institucional que sufrí y casualmente los mismos efectivos que hoy están investigados, fueron los que me atacaron", dijo Gutiérrez.

"Pitanga" Gutiérrez es representado legalmente por Manuel Chavarría, quien aclaró a nuestro diario que teme el accionar policial en contra de su defendido.

"Parece que cada cosa que ocurre en Perico, para los de la Brigada el culpable tengo que ser yo y sin investigar me ponen en escena. Lo que está pasando es muy grave y temo por mi integridad física y la de mi familia. Todavía tengo los doce perdigones en el brazo porque no me operaron. Lo único que quiero es que me dejen en paz y no intenten cargarme causas. Y si la Justicia determinó que estos policías sean investigados y sigan detenidos, es porque tienen pruebas en contra de ellos", dijo Gutiérrez.