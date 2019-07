Sobre la multa de más de $ 8.000.000 impuesta a la UTA Seccional Jujuy por parte del Ministerio de Trabajo, desde el gremio consideraron que "somos conscientes de lo que hicimos y sabemos que estamos a derecho".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el secretario general de la UTA Sergio Lobo expresó que "por ley, nuestros compañeros tienen que cobrar su salario en tiempo y forma pero eso no ocurre, entonces creo que el reclamo es válido y a pesar de la multa impuesta vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y defendiendo los derechos de los trabajadores".

Sobre a multa, informó que los asesores legales de la central ya se encuentran trabajando en el tema por lo que seguramente recurrirán la medida.

Así, ante el conflicto salarial que hasta el momento no tiene respuestas positivas para el gremio, Lobo indicó que "estamos en un tiempo de espera". Y explicó: "No nos hemos adherido a la medida nacional de la semana pasada a causa de esperar al gobernador de la provincia, así que estamos a la espera de la reunión de esta semana".

"Vamos a expresarle nuestra situación y nuestra preocupación ya que vemos empresas que se están por caer y que por consiguiente dejará compañeros sin trabajo y nosotros vamos a evitar que eso suceda de una u otra manera", cerró.

“Hicimos lo que marca la ley”

Sobre la aplicación de multas tras el prolongado paro de transporte en la provincia, el ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, indicó que le llamó la atención que tras haber agotado todos los medios de diálogo para solucionar el conflicto, desde la UTA hayan llevado el reclamo a nivel nacional.

Así, comentó que las multas serán de $ 8.600.000 para la UTA y de una escala mucho menor para las empresas que van desde los $ 200.000 hasta los $ 900.000.

Sobre el conflicto con el sector, Cabana Fusz explicó que “esto continúa, no está terminado porque hay un aumento del 20% que estamos trabajando desde la cartera de la Secretaría de Transporte, desde la Municipalidad, desde el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en general analizando el tema del costo empresarial, y laboral para ver cómo se puede arribar y tener la garantía de que el transporte siga funcionando hasta diciembre por lo menos”. Y consultado sobre si esta situación agravaría este conflicto respondió que “creo que es un condimento más de lo que es el tema laboral, hicimos lo que marca la ley porque nosotros no podemos hacer la abstracción de este tema, se debe sancionar a los que no respetan la conciliación”, cerró.