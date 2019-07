La primera producción de aceite de cannabis jujeño estaría lista para la venta en mayo o junio, según estimó ayer el gobernador Gerardo Morales en el marco de una rueda de prensa.

Además de El Pongo está prevista la posibilidad de sumar a productores de El Chalicán y también en otras fincas del Estado.

El mandatario provincial dijo sobre el proyecto que "para esos malintencionados y que realmente han hecho toda una campaña de desprestigio a esta política pública que hemos implementado y que vamos a seguir obviamente, en nuestros planes, podríamos llegar a tener la primera producción de aceite de cannabis jujeño, en mayo o junio del año que viene".

Acotó que "estoy por eso, apurando todo el tema de zona franca de Perico porque allí tiene que ir el primer laboratorio, la primera fábrica. Ayer (por el lunes), hablé con el secretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, vamos a firmar un convenio con el Garrahan porque también estamos implementando un Centro científico y tecnológico, así que Jujuy va a estar en punta con relación al tema de la producción del aceite de cannabis".

Morales acotó que "ese aceite de cannabis del que se habla es importado. Pero además nosotros vamos a tener producción de alta calidad porque tenemos un buen plan, con una trazabilidad del producto que no sabemos los productos que van a vender en la farmacia cuál es la calidad que tiene, pero obviamente todo va a ser producto importado lo que vendan las farmacias y la primera producción nacional la vamos a tener desde Jujuy así que vamos a seguir avanzando en este proyecto". Acotó además que "estamos trabajando con los pequeños productores de El Pongo, en un plan para resolver una serie de situaciones estructurales, y está prevista la posibilidad de El Chalicán también y en otras fincas del Estado para que podamos tener una muy buena producción, fundamentalmente que tenga que ver con que de acá no va a salir un cannabis que no sea fabricado el aceite, y por eso vamos a ser la primer provincia del país que va a tener no sólo producción de cannabis con destino medicinal, sino la fabricación del aceite. Como les digo, yo creo que en mayo o junio del año que viene ya tendremos el primer aceite fabricado para vender en el país".

“Quiere liberar a Milagro Sala”

En el aspecto político y a dos semanas de las Paso, el mandatario provincial puntualizó que “Jujuy ya ha definido quien gobierna. Gobierna el Frente Cambia Jujuy, me toca seguir siendo gobernador los próximos cuatro años después del 10 de diciembre, así que los jujeños tenemos que pensar en los intereses de Jujuy. Qué es lo que le conviene a Jujuy, un Gobierno del mismo signo, porque Alberto y Cristina Fernández serían la vuelta al pasado.

Ha dicho Alberto Fernández que lo primero que quiere hacer es liberar inmediatamente a Milagro Sala. Es decir, pasar por alto todos los procesos judiciales de toda la Justicia y volver al clima de caos y confrontación que el pueblo jujeño ha dicho que no. Así que me parece que los jujeños tenemos que pensar en esto. Además, pensar en un presidente como Mauricio Macri, que todo proyecto que le llevamos de Jujuy, dice que sí. Yo creo que es un tema de razonabilidad, inteligencia, es un tema del interés común del pueblo jujeño, y lo que nosotros necesitamos es que siga presidiendo Mauricio Macri para que sigamos dando pasos. Miren, acabamos de tener una campaña turística como uno de los hitos turísticos que no tuvimos en otros tiempos en esta temporada. Eso tiene que ver con que a Jujuy se lo ve de otra manera; entonces, volver al caos, volver al conflicto, volver a las peleas permanentes en las calles con cortes, por eso hablando el tema de la UTA, molesta mucho que algunos referentes de ese gremio están acostumbrados a la metodología de Milagro Sala, de la Tupac, de los cortes de puentes, de rutas y de un montón de situaciones que no las vamos a permitir. Nosotros los jujeños tenemos que cuidar la paz que hemos logrado.

Así que yo creo que ese es el camino que hay que definir. Por eso hoy, después de la decisión que ha tomado el jujeño el 9 de junio, lo que más le conviene a los intereses de Jujuy para que sigamos creciendo y transitando este clima de paz, es que Mauricio Macri sea presidente de los argentinos”.

Confirman que mañana llega Macri

La visita del presidente Mauricio Macri a la provincia mañana 1 de agosto fue confirmada por el gobernador jujeño.

Morales adelantó que junto al mandatario nacional estarán recorriendo las obras del aeropuerto internacional “Dr. Horacio Guzmán”, ratificando que a fin de año estará terminado la nueva terminal aérea que multiplica por diez su capacidad y será la más moderna del país.

Trabajos en la ruta 34

Asimismo, señaló que recorrerán los trabajos de la ruta 34 que están en marcha; y coordinan una posible visita al Ingenio La Esperanza, donde la nueva empresa que se ha hecho cargo “mostrará el plan de reconversión que se está poniendo en marcha, y que es muy importante”.

En Purmamarca

También en oportunidad de la visita del presidente Macri a nuestra provincia, el gobernador Morales detalló que estarán en Purmamarca, pero todavía no tiene confirmado si será en Los Colorados, donde harán la ofrenda a la Pachamama.