Tampoco se renovará a estudiantes de educación no formal. Sin embargo, el gobernador aseguró la continuidad del beneficio

Los estudiantes pertenecientes a instituciones formales, universitarias y no universitarias recibirán, durante la segunda mitad del ciclo lectivo 2019, un total mensual de 46 boletos y ya no de 60, así lo informó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que a través de un comunicado oficial explicó que la medida se basa en el estricto cumplimiento de la Ordenanza 6.432/2013, que es la misma que creó el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (Begu).

Cabe destacar que esta medida, tomada también en virtud de la declaración de emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros, alcanzó además a los más de 4.000 estudiantes pertenecientes a la educación no formal y escuelas profesionales de la capital jujeña dejándolas directamente sin el beneficio del Begu. Sobre esta situación, desde la Secretaría indicaron que en lo que va del año fueron muchas y variadas las irregularidades registradas en cuanto al uso legítimo del servicio.

Así, el titular del Begu Jorge Nelles, en diálogo con El Tribuno de Jujuy recordó a los usuarios que originalmente "la ordenanza indica que la cantidad total de pasajes es de 46 y sólo para los estudiantes que pertenecen al sistema formal de educación". Entonces ante la decisión de hacer un estricto cumplimiento de la norma será necesario que los estudiantes tengan presente esta reducción en la cantidad de sus pasajes y prevean mantener un saldo extra en sus tarjetas para evitar así quedarse sin transporte.

Por su parte, el gobernador la provincia Gerardo Morales, en declaraciones a la prensa aseguró la permanencia del servicio. "Hemos dispuesto medidas que vamos a sostener, como el Boleto Estudiantil Gratuito, como también el boleto gratuito para personas con discapacidad y para grupos vulnerables que están previstos", declaró haciendo referencia a la inflación y a una rediscusión en términos de tarifas que se mantiene en puerta.

Sobre el paro de transporte

En rueda de prensa, el gobernador Morales se expresó ayer sobre la situación del transporte urbano de pasajeros que dejó a la provincia por casi una semana sin colectivos tras el reclamo de la UTA por una mejora salarial.

"En los próximos días me voy a reunir tanto con la UTA como con la Cámara de Transporte de las empresas. Es un tema que hay que ver si nos ponemos de acuerdo todos los jujeños cuánta plata vamos a poner. Desde el Gobierno provincial estamos aportando $ 600 millones por año, en diez años son 6 mil millones, entonces, vamos a tener diálogo con ellos, porque hay también algunos empresarios y dirigentes que quieren el caos".

Ante esta situación, informó que lo que harán desde el Gobierno de la Provincia será hacer un control general de la situación. "Yo pedí un estudio de toda la estructura de costos de todas las empresas, y haremos lo que tengamos que hacer en términos de tarifas, porque a ellas las termina pagando la gente. Por lo tanto, este es un tema que tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad empresaria", expresó.

Por último, pese a que rechazó terminantemente las medidas de fuerza indicó que el Gobierno "seguirá acompañando con esfuerzo en la medida en que la situación sea inviable" pero que por el momento ya ha pedido los estudios de costos para el sector urbano que es un tema de la Municipalidad, y también un estudio del interjurisdiccional.

“Vamos a defender los derechos a pesar de la multa impuesta”

Sobre la multa de más de $8.000.000 impuesta a la UTA Seccional Jujuy por parte del Ministerio de Trabajo, desde el gremio consideraron que “somos conscientes de lo que hicimos y sabemos que estamos a derecho”. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el secretario general de la UTA Sergio Lobo expresó que “por ley, nuestros compañeros tienen que cobrar su salario en tiempo y forma pero eso no ocurre, entonces creo que el reclamo es válido y a pesar de la multa impuesta vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y defendiendo los derechos de los trabajadores”.

Sobre a multa, informó que los asesores legales de la central ya se encuentran trabajando en el tema por lo que seguramente recurrirán la medida. Así, ante el conflicto salarial que hasta el momento no tiene respuestas positivas para el gremio, Lobo indicó que “estamos en un tiempo de espera”. Y explicó: “No nos hemos adherido a la medida nacional de la semana pasada a causa de esperar al gobernador de la provincia, así que estamos a la espera de la reunión de esta semana”. “Vamos a expresarle nuestra situación y nuestra preocupación ya que vemos empresas que se están por caer y que por consiguiente dejará compañeros sin trabajo y nosotros vamos a evitar que eso suceda de una u otra manera”, cerró.

“Hicimos lo que marca la ley”

Sobre la aplicación de multas tras el prolongado paro de transporte en la provincia, el ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, indicó que le llamó la atención que tras haber agotado todos los medios de diálogo para solucionar el conflicto, desde la UTA hayan llevado el reclamo a nivel nacional. Así, comentó que las multas serán de $ 8.600.000 para la UTA y de una escala mucho menor para las empresas que van desde los $ 200.000 hasta los $ 900.000.

Sobre el conflicto con el sector, Cabana Fusz explicó que “esto continúa, no está terminado porque hay un aumento del 20% que estamos trabajando desde la cartera de la Secretaría de Transporte, desde la Municipalidad, desde el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en general analizando el tema del costo empresarial, y laboral para ver cómo se puede arribar y tener la garantía de que el transporte siga funcionando hasta diciembre por lo menos”. Y consultado sobre si esta situación agravaría este conflicto respondió que “creo que es un condimento más de lo que es el tema laboral, hicimos lo que marca la ley porque nosotros no podemos hacer la abstracción de este tema, se debe sancionar a los que no respetan la conciliación”, cerró.