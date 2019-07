El Frente Amplio Gremial (FAG) anunció para el lunes una movilización a fin de reclamar la reapertura de paritarias y otras negociaciones, mientras que el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz, anunció para el mismo día la convocatoria a una reunión y el miércoles hará lo propio con los gremios de Educación.

En conferencia de prensa el FAG planteó que piden propuestas del Gobierno para recuperar el poder adquisitivo perdido de los trabajadores estatales; en el petitorio piden reglamentar el pase a planta que sume a excluidos; y la recomposición salarial retroactiva a julio.

"El 5 de agosto vamos a buscar respuesta a los puntos del petitorio", afirmó la secretaria general de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), Susana Ustarez, anunció, al tiempo que señaló que "queremos avanzar, y que esos avances tengan que ver con el mes de junio".

La movilización se prevé para el lunes, a las 18, buscando propuestas de recuperación del poder adquisitivo desde 2016, 2017 y 2018 y recomposición con retroactivo al mes de julio, y tendiente a reabrir las paritarias reatroactivas a julio, y pase a planta permanente de sectores excluidos y atención a los reclamos. Expresaron su repudio por la "persecución" que aseguran se está ejerciendo a los gremios provinciales, que incluye el rechazo a la multa "millonaria" anunciado para UTA que consideran es "disciplinador" para los gremios.

"No vamos a intercambiar opiniones, el Gobierno sabe cuánto adeuda a los trabajadores, sabe que tenemos que tratar el tema de la pauta salarial 2019, el recupero donde el trabajadores perdió su poder adquisitivo, el pase a planta permanente, saben que tienen que recategorizar a los trabajadores de toda la administración pública provincial. Vamos en búsqueda de respuestas", aseveró Yolanda Canchi de Atsa.

El petitorio lo venían elaborando desde junio y recordaron que el Gobierno no cumplió con la reunión de julio y se extendió al 5 de agosto.

En el documento piden que el Gobierno haga una propuesta para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según la referente Ustarez el deterioro fue del 8% del 2016, del 5% en 2017 y más de 20% en 2018. También apuntan a la revisión de la evolución inflacionaria que "deja atrás el poder adquisitivo" por lo que piden que el incremento salarial incluya a julio porque las liquidaciones están saliendo sin avances.

También piden reglamentación del pase a planta permanente y que se contemple a los excluidos y la recategorización automática. En otro punto plantean la reapertura de paritarias, que contemple asignaciones familiares, piso salarial y otros. Ustarez explicó que están 7% debajo del nivel inflacionario provincial, y recordó que en la provincia recientemente el Gobierno aprobó un endeudamiento con la Nación para garantizar el pago de salarios y aguinaldos con una pauta que incrementó el 20% más.

Yolanda Mamaní, referente de Gremio de Obras Sanitarias alertó que hay una persecución del Gobierno provincial a los dirigentes, que incluye desde no autorizar los permisos gremiales, de no respetar sus fueros, de "humillaciones", traslados, que hay juicios, por lo que anunció que serán solidarios.

Convocatoria de Trabajo

Por otra parte, en diálogo con la prensa local, el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz anunció que "el día lunes se está convocando a paritarias al Frente Amplio Gremial y es parte de lo que habíamos convenido en el acta anterior de convocar en julio, y va a ser la otra semana. Esperamos que de esa paritaria pueda surgir un acuerdo que pueda sintetizar los reclamos que tiene la gente", precisó. Adelantó que por ahora no hay propuestas y se prevé tratar lo que lleve cada sector, vincular a las partes y llegar a buen puerto.

Gremios educativos insisten en la grilla

Desde el sector docente, el referente del gremio de educación primaria Darío Abán planteó que enviaron nota a la Comisión de Educación de la Legislatura tendiente a tratar la suspensión de la grilla de valoración docente, y otros problemas pendientes y sin solución.

Dijo que la valoración docente afecta tanto a los nuevos docentes como al que tiene años, piden aportar y que se elija a los miembros de la Junta. Indicó que incluye la valoración de técnico de bordado a máquina, canto coral y otras que hace décadas que no existen, no incluye idiomas, y lo grave es que si no está contemplado el título “no tiene valor”.

Desde Cedems, su secretario Jorge Montero planteó también que los gremios de educación sean convocados a negociar paritarias. Explicó que en su momento rechazaron la grilla de clasificación que tenía como tope el 2 de agosto para aportar y consideró que era improcedente porque no estaban elegidos de Junta de Clasificación. Por ello junto a Adep rechazaron esa unificación de la Junta. Por otro lado, reclaman la cuota societaria que se descuenta a los docentes pero se paga en cuatro o cinco cuotas.