El cantautor brasileño y a veces confundido con lateral de fútbol, Roberto Carlos, ha conseguido por fin tener un millón de amigos, aunque sea en las redes sociales.

«Anda que no me ha costado llegar al millón de amigos, pero si lo llego a saber no lo intento, ya que la mayoría se pelean entre ellos y otros incluso me insultan a mí, eso no serán amigos, ¿serán enemigos no?», ha afirmado el cantante brasileño.

El de Cachoeiro de Itapemirim ha querido felicitar a todos sus seguidores por el logro conseguido, tras su famoso tema Yo quiere tener un millón de amigos aunque también ha asegurado que no esperaba conseguirlo a través de las redes sociales.

«Son bastante plastas, la verdad sea dicha, yo ya tengo mi edad y no tengo ni ganas ni tiempo de responder a todos esos pesados que me hablan por Instagram, creo que voy a contratar a alguien para que se ocupe de todo esto, un Community Manager, creo que le llaman ahora…», ha concluido el brasileño.

